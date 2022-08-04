Исследование: треть россиян не отвечает на звонки с незнакомых номеров из-за мошенников и спама

За последние три месяца 70% россиян лично сталкивались с телефонным мошенничеством, говорят эксперты приложения «Яндекс» и аналитического агентства А2:Research. Чтобы защититься от нежелательных звонков, треть опрошенных не отвечает на вызовы с незнакомых номеров, еще треть — пользуется приложениями с определителем номера.

Почти половина опрошенных (49%) сразу смогла распознать злоумышленника. По мнению россиян, их выдает то, что они представляются сотрудниками банка или МВД, так считают 40% и 22% респондентов соответственно. Каждый пятый (20%) чувствует неладное, когда позвонившие просят предоставить персональные данные, 15% — когда звонок поступает якобы от известного голосового помощника.

Самые распространенные схемы телефонного обмана россиян такие: звонившие сообщали о том, что поступил запрос о переводе большой суммы денег со счета абонента (28%), о том, что на человека хотят оформить кредит (23%), или уведомляют о крупном выигрыше (17%).

Почти треть респондентов (28%) заявила, что пострадала от действий мошенников, потратив на них свое время, 17% перенервничали из-за благополучия близких. 16% опрошенных испугались, что с их счета была списана крупная сумма, а 7% действительно потеряли деньги.

Чтобы обезопасить себя от спама и мошенников треть опрошенных игнорирует вызовы с неизвестных номеров, столько же — использует специальное приложение с определителем номера, которое маркирует подозрительные вызовы. 19% респондентов заносят номера злоумышленников в черный список, 9% — поддерживают разговор с мошенником, чтобы вывести его на чистую воду, 4% — на все соглашаются и дают неверные данные банковской карты.

Антон Карпов, директор по безопасности «Яндекса», сказал: «В июле каждый пользователь определителя номера в приложении «Яндекс» получил порядка 25% звонков с неизвестных номеров. По нашим данным в среднем 43% вызовов с незнакомых номеров — нежелательные. Если вы получили подобный звонок с номера, которого нет в ваших контактах, мы рекомендуем отправить отзыв в приложение «Яндекс». В таком случае информация о нем пополнит базу данных определителя, и в дальнейшем вызовы с этого номера будут маркироваться как нежелательные или рекламные».

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Оставить отзыв о нежелательном звонке в приложении «Яндекс» легко: достаточно нажать на кнопку «информация» в списке вызовов, потом выбрать опцию «поделиться контактом», далее «проверить в Яндексе» и присвоить звонку соответствующую категорию (рекламный звонок, звонок из компании из сферы обслуживания или попытка мошенничества).

Исследование было проведено в июле 2022 г., опрошено 1559 респондентов старше 18 лет из всех регионов страны

A2:Research – онлайн-сервис для проведения маркетинговых исследований на основе онлайн-опросов. База верифицированных респондентов А2 насчитывает 600+ тыс. жителей России.