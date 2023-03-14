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«Яндекс 360» представил обновленные треды в «Мессенджере»

В «Мессенджере», входящем в «Яндекс 360» для бизнеса, появились новые функции. К базовой возможности обсуждения в тредах добавились инструменты для навигации и управления уведомлениями. Теперь пользователи могут легко подписываться на треды и находить нужные сообщения.

Мессенджеры давно стали одним из главных каналов коммуникаций, в том числе, по рабочим вопросам, отметил генеральный директор «Яндекс 360» Владимир Русинов. «Чтобы было легче управлять потоком входящих сообщений, мы добавили в “Яндекс мессенджер” возможность не только структурировать диалоги, но и выбирать, в каких обсуждениях принимать участие», – добавил он.

Использование тредов

Треды — это ветки обсуждений под сообщениями в чате или канале, важный инструмент корпоративного общения. «Яндекс мессенджер» развивается как корпоративный продукт в составе «Яндекс 360» для бизнеса, и сейчас им пользуются тысячи сотрудников крупных компаний из разных отраслей, таких как ритейл, промышленность, банковское дело и других. Треды в нем были запущены в декабре 2022 г. Тогда же «Яндекс 360» анонсировал серию обновлений в продукте.

Управление: подписка и уведомления

Теперь сотрудник подписывается на тред автоматически, когда оставляет к нему комментарий или когда его упоминают в этом треде. После этого он будет получать пуш-уведомления о новых сообщениях в обсуждении — это поможет не пропустить важную информацию. От лишних или завершившихся обсуждений можно отписаться.

Навигация: список тредов и поиск

Все треды теперь собраны в отдельный список, где рядом с каждым отображается счетчик непрочитанных сообщений. Так сотрудникам проще ориентироваться в обсуждениях. Также появился поиск по сообщениям внутри треда, чтобы можно было быстрее находить нужную информацию.

По данным исследования «Яндекс 360» и A2:Research, проведенном среди почти 2500 пользователей, 68% опрошенных предпочитают решать рабочие вопросы именно в мессенджерах. Большинство сотрудников компаний не разделяют рабочие и личные переписки – об этом заявили 33% респондентов. В результате они часто путают их – в этом признались 31% опрошенных. Причем некоторые опрошенные (7%) отправляют в чат так много сообщений, из-за чего собеседник теряет суть дискуссии.

Прошедшие обновления в «Яндекс мессенджере» позволяют сделать рабочую коммуникацию удобнее. Помимо усовершенствованных тредов в нем есть общая адресная книга, возможность добавлять в чат или канал сразу весь отдел, создавать опросы и чат-ботов, а рабочая переписка отделена от личной: все общение происходит в закрытом контуре. Иными словами, не получится случайно перепутать чаты и отправить другу рабочее письмо.

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«Яндекс 360» — это виртуальное пространство, в котором собраны сервисы для работы и повседневных задач: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, создавать документы разных форматов и др.

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