Цены на компьютерные мониторы ожидает резкий обвал

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Эксперты TrendForce предсказали падение цен на мониторы в 2020 г. Причиной станет перепроизводство панелей для них, что может привести к повтору ситуации с матрицами для телевизоров – их отпускная цена на фоне перенасыщения рынка в 2019 г. упала ниже себестоимости.

Больше мониторов – ниже цены

Стоимость компьютерных мониторов в 2020 г. ожидает стремительное снижение, по оценке экспертов WitsView – подразделения исследовательской компании TrendForce. Основной и пока единственной причиной этого станет существенное наращивание объемов производства дисплеев для них крупнейшими поставщиками, в первую очередь китайскими.

Увеличение объемов выпускаемой продукции, считают аналитики, приведет к 20-процентному превышению предложения над спросом в течение 2020 г., что может означать снижение итоговой стоимости готовых мониторов и в последующие несколько лет. Более точные прогнозы специалисты TrendForce пока не дают.

Риска для прибыли нет

Производители панелей для мониторов осознанно стремятся наращиванию объемов выпускаемой продукции. По их мнению, переизбыток панелей и последующее за ним снижение цен не должно привести к снижению прибыли в 2020 г.

Высокий спрос на мониторы позволит избежать перенасыщения рынка

Стабильный заработок производителям обеспечит высокий спрос на компьютерные мониторы в мировых масштабах, отмечают в TrendForce, в том числе и на игровые модели с частотой обновления свыше 100 Гц. В 2019 г. поставки игровых мониторов подскочили на 57%, составив 8,5 млн экземпляров.

По словам аналитика TrendForce Аниты Вон (Anita Wang), в 2019 г. был отмечен рост числа поставщиков панелей для игровых мониторов. К ключевым производителям в лице AUO, BOE, Innolux, LG Display и Samsung Display присоединились китайские вендоры CSOT и CEC Panda.

Стабильность и возможный рост прибыли производителей панелей для мониторов покупатели игровых моделей могут обеспечить и в 2020 г. По подсчетам TrendForce, в 2020 г. поставки геймерских мониторов вырастут примерно на 30% в сравнении с 2019 г. и превысят 11 млн единиц. Исследовательская компания IDC, как сообщал CNews, полагает, что в 2023 г. продажи игровых мониторов достигнут объема 12,2 млн устройств.

Возможное перенасыщение рынка

Несмотря на высокий спрос на игровые и потребительские модели мониторов, производители панелей для них все же могут в обозримом будущем столкнуться со снижением прибыли. На рынке дисплеев для телевизоров такое произошло в 2019 г.

В июле 2019 г. появилась вероятность падения рыночной стоимости ряда моделей экранов ниже себестоимости на фоне перенасыщения рынка, и к середине октября 2019 г. так и случилось. 32-дюймовые панели, на которые приходятся 25% рынка крупноформатных дисплеев, упали в цене на четверть по сравнению с показателями 2018 г. – до $30 за единицу. Падение продолжалось в течение всего IV квартала 2019 г., и под ударом оказались панели различных диагоналей, не только 32-дюймовые.

Вероятные действия в случае обвала рынка

У производителей матриц есть отработанная схема действий на случай перенасыщения рынка, опробованная на панелях для телевизоров. В сентябре 2019 г. многие из них приступили к сокращению объемов выпуска продукции, и это коснулось не только небольших компаний, но и крупных вендоров из нескольких стран мира.

Выбранная стратегия была направлена на сокращение излишков выпущенных панелей. К ней прибегла, в частности, компания Samsung Display – в сентябре и октябре 2019 г. объемы производства на ее фабрике 7G снизились более чем наполовину, тогда как на заводе 8,5G количество выпускаемых панелей уменьшилось на 30-40% в зависимости от модели.

К концу 2019 г. выпуск ТВ-экранов на заводе Fab P7, принадлежащем LG Display, упал до 25% от максимальной мощности, а на фабрике Fab P8 производство сократилось до 70% от максимума. В IV квартале 2019 г. тайваньский вендор AUO сократил производственную мощность своего завода Fab 8A на 50% на фоне низкого спроса на 55-дюймовые панели, а завод Fab 6B сократил объемы на 20%, но уже из-за 65-дюймовых дисплеев. Китайские компании CSOT и BOE снизили объемы выпуска продукции в среднем на 20%.

Причины падения спроса на матрицы

Резкий спад на рынке ТВ-панелей аналитики WitsView связали с торговой войной между США и Китаем. Стремление президента США Дональда Трампа (Donalp Trump) обложить все ввозимые из Китая в США товары дополнительной пошлиной вынудило производителей телевизоров еще во II квартале 2019 г. начать запасаться матрицами впрок. Наполнив свои склады дисплеями, вендоры снизили объемы новых закупок, и это на фоне увеличения объема выпуска самих ТВ-панелей: для 65- и 75-дюймовых матриц рост объемов производства в II квартале 2019 г. составил 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.