НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Компоненты и интеллектуальные технологии - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО - Электрощит-К

«НЭК Тех» и «Группа Астра» объединяют усилия для развития отечественных решений в электроэнергетике Научно-технический центр «НЭК Тех» (входит в группу «НЭК») и «Группа Астра» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Об этом

«Нартис» успешно прошла независимую проверку производства счётчиков воды Российский производитель интеллектуальных средств измерения, управления и радиоэлектроники «Нартис» (дивизион «Компоненты и интеллектуальные технологии» группы «НЭК») сообщил об успешно

«Нартис» начала вводить в эксплуатацию функциональные блоки для зарядки электробусов «Мосгортранса» Компания «Нартис» (входит в дивизион «Компоненты и интеллектуальные технологии» группы «НЭК») начала вв

«НАРТИС» открыл новый цех и в 10 раз увеличил мощности по выпуску зарядных станций ить линейку решений под различные задачи заказчиков», – отметил Юрий Руденок, коммерческий директор ООО «Завод НАРТИС». В новом производственном цехе будет осуществляться выпуск ультрабыстрых,

Приложение «Нартис Пульт» теперь доступно в App Store: снимать показания счётчика можно со смартфона Компания «НЭК Тех» разработала версию мобильного приложения «Нартис Пульт» для устройств на базе iOS. Ранее приложение было доступно только пользователям

«Нартис» поставила 23 быстрые зарядные станции для новых электрозарядных комплексов на трассе М-11 «Нева» Компания «Нартис» (входит в группу «НЭК»), российский производитель интеллектуальных приборов учёта и з

Разработанные «НЭК Тех» приборы учёта аттестованы компанией «Россети» р «НЭК Тех» разработал интеллектуальные приборы учёта электроэнергии в сплит-исполнении для завода «Нартис» (обе компании входят в группу «НЭК») и получил положительное заключение аттестационно

«НЭК Тех» подтвердил в Минцифры статус аккредитованной ИТ-компании информационных технологий. По результатам проверки научно-технический центр ООО «НЭК Тех» (входит в Группу «НЭК») подтвердил соответствие деятельности всем требованиям, предъявляемым к аккредит

«НЭК.ТЕХ» провел обучение для сотрудников «Росатом Энергосбыт» удников «Росатом Энергосбыт» обучение по работе с интеллектуальными системами учета электроэнергии «НАРТИС». Мероприятие прошло на площадке «Росатом Энергосбыт» в Смоленске. Участие приняли сот

«НЭК.ТЕХ» зарегистрировал 12 новых разработок в Минцифры за пять месяцев Научно-технический центр «НЭК.ТЕХ» (входит в Группу «НЭК») разработал и зарегистрировал в реестре российского программн

Мобильное приложение «Нартис Пульт» доступно на платформе RuStore «НЭК.ТЕХ» разработал мобильное приложение «Нартис Пульт» для удаленного снятия показаний электросчетчиков, выпускаемых заводом «Нарти

«Нартис» начала поставки ультрабыстрых зарядных станций для электротранспорта Москвы Компания «Нартис» (входит в группу «НЭК») объявила о победе в конкурсе ГУП «Мосгортранс» на поставку ул

Устройство сбора и передачи данных «НЭК Тех» включено в реестр Минпромторга ра и передачи данных (УСПД) – ШЛ-ZB-L, разработанное научно-техническим центром «НЭК Тех» (входит в группу «НЭК»), получило положительное заключение Минпромторга и внесено в Реестр отечественно

«Нартис» установил новые зарядные станции в Череповце Завод «Нартис» (входит в группу «НЭК»), российский производитель интеллектуальных приборов учёта и зарядной инфраструк

Итоги 2025 года «НЭК.Тех»: новые разработки, собственная ЭКБ и расширение географии ПО для зарядных станций разного типа, интеллектуальных приборов учета воды и газа по заказу завода «Нартис». Для компании «Мосэлектрощит» оказываем консультационные услуги по внесению решений в

Разработанные «НЭК.Тех» приборы учёта прошли аттестацию в компании «Россети» уппу «НЭК») разработал интеллектуальные приборы учёта электроэнергии в сплит исполнении для завода «Нартис» и получил положительное заключение аттестационной комиссии (ЗАК) компании «Россети».

«Нартис» увеличила выпуск продукции на 17% в 2025 году Компания «Нартис» (входит в группу «НЭК»), российский производитель интеллектуальных приборов учёта и з

«НАРТИС» поставил интеллектуальные приборы учета в «Росатом Энергосбыт» «НАРТИС» (входит в Группу «НЭК»), российский производитель интеллектуальных приборов учета и з

Прикладное ПО Hmisko от «НЭК.Тех» внесено в реестр Минцифры Разработанное научно-техническим центром «НЭК.Тех» (входит в группу «НЭК») прикладное ПО Hmisko, предназначенное для использования совместно с устройствами УПАСК ПКУС СКО в системах автоматизации, контроля и мониторинга промышленных и

«НЭК.Тех» приобрёл ЦИТМ «Экспонента» Научно-технический центр «НЭК Тех» (входит в группу «НЭК») приобрёл программно-аппаратный комплекс полунатурного моделирования и тестирования устройств релейной защиты и автоматики у центра инженерных технологий и модел

«НАРТИС» поставил в Вологду зарядные станции для речного транспорта и электромобилей «НАРТИС» (входит в группу «НЭК»), российский производитель интеллектуальных приборов учета и з

«НЭК.ТЕХ» вошел в Техкомитет Росстандарта «Интеллектуальная собственность» Научно-технический центр «НЭК.ТЕХ» вошел в состав Технического комитета Росстандарта №481 – «Интеллектуальная собственн

Решение «НЭК Тех» получило положительное заключение ФСБ России кой компанией «НЭК Тех» и включено в реестр Минцифры, сам прибор произведён на череповецком заводе «Нартис» (компания входит в группу «НЭК»). Оценка влияния программного комплекса (ПК) ViPNet C

«НАРТИС» поставил 10 станций для сети отелей «3А» «НАРТИС» (входит в группу «НЭК»), российский производитель интеллектуальных приборов учета и зарядной инфраструктуры, произвел и поставил новые электрозарядные станции для электромобилей. Об это

«Нартис» представила новый продукт: систему телемеханики «Нартис» (входит в группу НЭК), российский производитель интеллектуальных средств измерения и

«НАРТИС» представил новинки российского зарядного оборудования «НАРТИС» (входит в Группу «НЭК») – российский лидер по производству интеллектуальных приборов

«НАРТИС» – №1 в рейтинге промышленных предприятий Северо-Запада Завод «НАРТИС» (входит в Группу «НЭК»), расположенный в Череповце Вологодской области, занял первое

«Нартис» принимает участие в развитии зарядной инфраструктуры Краснодарского края Российский производитель зарядной инфраструктуры и интеллектуальных приборов учета «Нартис» (входит в промышленную Группу «НЭК») подписал соглашение с Министерством топливно-эне

«Лаборатория Касперского» проверила кибербезопасность умных счётчиков «Нартис» Российский производитель интеллектуальных приборов учёта электроэнергии «Нартис» и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение о проведении оценки текущего состоян

«НАРТИС» поставил новые зарядные станции С29 для отеля сети «3А» в Нижегородской области Ведущий российский производитель интеллектуальных приборов учёта и зарядной инфраструктуры «НАРТИС» (входит в промышленную Группу «НЭК») изготовил и поставил новые зарядные станции для

Петербургская ИТ-компания «НЭК.Тех» открывает центр разработки в Нижнем Новгороде и для ведущего российского производителя интеллектуальных приборов учёта и зарядной инфраструктуры «НАРТИС». Всё программное обеспечение, уже разработанное «НЭК.Тех» для нескольких модификаций

«НЭК.Тех» разработала ПО для устройств защиты и автоматики серии «Юнит-М300» Научно-технический центр «НЭК.Тех» (входит в промышленную группу «НЭК») разработал встроенное программное обеспечение д

Новое ПО «НЭК.ТЕХ» для универсальных модулей связи по стандартам ПАО «Россети» зарегистрировано в Минцифры ам ПАО «Россети». Об этом CNews сообщили представители «НЭК.ТЕХ». Новые разработанные модули связи «Нартис-МС-GL», «Нартис-МС-GN» и «Нартис-МС-ZB», каждый из которых использует св

Главный производитель «умных» счетчиков получил прибыль больше, чем четыре следующие за ним вместе взятые. Власти проверяют его изделия Прибыль на рынке «умных» счетчиков Как выяснил CNews, производитель «умных» счетчиков ООО «Завод Нартис» по итогам 2024 г. поднял выручку в размере 25 млрд руб. при чистой прибыли

«Нартис» получил сертификаты соответствия на приборы учёта воды Крупнейший в России завод по производству интеллектуальных приборов учёта электроэнергии «Нартис» (входит в промышленную группу «НЭК») прошёл добровольную сертификацию продукции. Несм

«НАРТИС» представил новую отечественную зарядную станцию для отелей Российский производитель интеллектуальных приборов учета и зарядной инфраструктуры «НАРТИС» (входит в промышленную группу «НЭК») выпустил новую модель зарядной станции для элект

Микросхемы для «НЭК.ТЕХ» изготовит российский производитель микроэлектроники «Микрон» зуются в интеллектуальных приборах и системах учёта электроэнергии, которые производятся на заводе «Нартис» в Череповце и поставляются крупнейшим российским энергосбытовым и электросетевым комп

«Нартис» и «РН-Энерго» зарядят электромобили покупателей «Пятерочки» Отечественный производитель интеллектуальных приборов учета и зарядной инфраструктуры «Нартис» и оператор электрозарядных станций «РН-Энерго» продолжают расширять сеть ЭЗС в Москов

«Нартис» и «РН-Энерго» запускают новую сеть ЭЗС в Московском регионе Отечественный производитель интеллектуальных приборов учета и зарядной инфраструктуры «Нартис» и оператор электрозарядных станций «РН-Энерго» устанавливают зарядные станции «Нар