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НЭК Национальная энергетическая компания НЭК.ТЕХ Компоненты и интеллектуальные технологии Нартис НТЦ завод Юнител инжиниринг НТЗМК Энхим ИНКОТНРОЛ РТК-Электро-М ЛЗВО Электрощит-К

НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Компоненты и интеллектуальные технологии - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО - Электрощит-К
  • Промышленная группа «НЭК» (АО «Национальная энергетическая компания») – это объединение предприятий, которые производят российские продукты и услуги для электроэнергетики и промышленности. В Группу входят предприятия: ООО «Юнител Инжиниринг», ООО «Мосэлектрощит», ООО «НТЗМК», ООО «Энхим», ООО «НЭК.ТЕХ», ООО «НАРТИС», ООО «ИНКОТНРОЛ», ООО «РТК-Электро-М», ООО «ЛЗВО».
  • ООО «НЭК ТЕХ» является частью Группы «НЭК» (АО «Национальная энергетическая компания») и аккредитованной ИТ-компанией, которая осуществляет научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую деятельность, разработку электронной компонентной базы, электронной продукции, технических регламентов и нормативной документации, а также телекоммуникационных систем, защищенных с использованием криптографических средств защиты информации.

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30.09.2026 «НЭК Тех» и «Группа Астра» объединяют усилия для развития отечественных решений в электроэнергетике

Научно-технический центр «НЭК Тех» (входит в группу «НЭК») и «Группа Астра» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Об этом
24.09.2026 «Нартис» успешно прошла независимую проверку производства счётчиков воды

Российский производитель интеллектуальных средств измерения, управления и радиоэлектроники «Нартис» (дивизион «Компоненты и интеллектуальные технологии» группы «НЭК») сообщил об успешно
21.09.2026 «Нартис» начала вводить в эксплуатацию функциональные блоки для зарядки электробусов «Мосгортранса»

Компания «Нартис» (входит в дивизион «Компоненты и интеллектуальные технологии» группы «НЭК») начала вв
27.08.2026 «НАРТИС» открыл новый цех и в 10 раз увеличил мощности по выпуску зарядных станций

ить линейку решений под различные задачи заказчиков», – отметил Юрий Руденок, коммерческий директор ООО «Завод НАРТИС». В новом производственном цехе будет осуществляться выпуск ультрабыстрых,

25.08.2026 Приложение «Нартис Пульт» теперь доступно в App Store: снимать показания счётчика можно со смартфона

Компания «НЭК Тех» разработала версию мобильного приложения «Нартис Пульт» для устройств на базе iOS. Ранее приложение было доступно только пользователям

05.08.2026 «Нартис» поставила 23 быстрые зарядные станции для новых электрозарядных комплексов на трассе М-11 «Нева»

Компания «Нартис» (входит в группу «НЭК»), российский производитель интеллектуальных приборов учёта и з
14.07.2026 Разработанные «НЭК Тех» приборы учёта аттестованы компанией «Россети»

р «НЭК Тех» разработал интеллектуальные приборы учёта электроэнергии в сплит-исполнении для завода «Нартис» (обе компании входят в группу «НЭК») и получил положительное заключение аттестационно
01.07.2026 «НЭК Тех» подтвердил в Минцифры статус аккредитованной ИТ-компании

информационных технологий. По результатам проверки научно-технический центр ООО «НЭК Тех» (входит в Группу «НЭК») подтвердил соответствие деятельности всем требованиям, предъявляемым к аккредит
16.06.2026 «НЭК.ТЕХ» провел обучение для сотрудников «Росатом Энергосбыт»

удников «Росатом Энергосбыт» обучение по работе с интеллектуальными системами учета электроэнергии «НАРТИС». Мероприятие прошло на площадке «Росатом Энергосбыт» в Смоленске. Участие приняли сот
11.06.2026 «НЭК.ТЕХ» зарегистрировал 12 новых разработок в Минцифры за пять месяцев

Научно-технический центр «НЭК.ТЕХ» (входит в Группу «НЭК») разработал и зарегистрировал в реестре российского программн
28.05.2026 Мобильное приложение «Нартис Пульт» доступно на платформе RuStore

«НЭК.ТЕХ» разработал мобильное приложение «Нартис Пульт» для удаленного снятия показаний электросчетчиков, выпускаемых заводом «Нарти
21.05.2026 «Нартис» начала поставки ультрабыстрых зарядных станций для электротранспорта Москвы

Компания «Нартис» (входит в группу «НЭК») объявила о победе в конкурсе ГУП «Мосгортранс» на поставку ул
05.05.2026 Устройство сбора и передачи данных «НЭК Тех» включено в реестр Минпромторга

ра и передачи данных (УСПД) – ШЛ-ZB-L, разработанное научно-техническим центром «НЭК Тех» (входит в группу «НЭК»), получило положительное заключение Минпромторга и внесено в Реестр отечественно
30.03.2026 «Нартис» установил новые зарядные станции в Череповце

Завод «Нартис» (входит в группу «НЭК»), российский производитель интеллектуальных приборов учёта и зарядной инфраструк
19.02.2026 Итоги 2025 года «НЭК.Тех»: новые разработки, собственная ЭКБ и расширение географии

ПО для зарядных станций разного типа, интеллектуальных приборов учета воды и газа по заказу завода «Нартис». Для компании «Мосэлектрощит» оказываем консультационные услуги по внесению решений в
05.02.2026 Разработанные «НЭК.Тех» приборы учёта прошли аттестацию в компании «Россети»

уппу «НЭК») разработал интеллектуальные приборы учёта электроэнергии в сплит исполнении для завода «Нартис» и получил положительное заключение аттестационной комиссии (ЗАК) компании «Россети».

05.02.2026 «Нартис» увеличила выпуск продукции на 17% в 2025 году

Компания «Нартис» (входит в группу «НЭК»), российский производитель интеллектуальных приборов учёта и з
29.01.2026 «НАРТИС» поставил интеллектуальные приборы учета в «Росатом Энергосбыт»

«НАРТИС» (входит в Группу «НЭК»), российский производитель интеллектуальных приборов учета и з
22.01.2026 Прикладное ПО Hmisko от «НЭК.Тех» внесено в реестр Минцифры

Разработанное научно-техническим центром «НЭК.Тех» (входит в группу «НЭК») прикладное ПО Hmisko, предназначенное для использования совместно с устройствами УПАСК ПКУС СКО в системах автоматизации, контроля и мониторинга промышленных и

14.01.2026 «НЭК.Тех» приобрёл ЦИТМ «Экспонента»

Научно-технический центр «НЭК Тех» (входит в группу «НЭК») приобрёл программно-аппаратный комплекс полунатурного моделирования и тестирования устройств релейной защиты и автоматики у центра инженерных технологий и модел
13.01.2026 «НАРТИС» поставил в Вологду зарядные станции для речного транспорта и электромобилей

«НАРТИС» (входит в группу «НЭК»), российский производитель интеллектуальных приборов учета и з
12.12.2025 «НЭК.ТЕХ» вошел в Техкомитет Росстандарта «Интеллектуальная собственность»

Научно-технический центр «НЭК.ТЕХ» вошел в состав Технического комитета Росстандарта №481 – «Интеллектуальная собственн
08.12.2025 Решение «НЭК Тех» получило положительное заключение ФСБ России

кой компанией «НЭК Тех» и включено в реестр Минцифры, сам прибор произведён на череповецком заводе «Нартис» (компания входит в группу «НЭК»). Оценка влияния программного комплекса (ПК) ViPNet C
26.11.2025 «НАРТИС» поставил 10 станций для сети отелей «3А»

«НАРТИС» (входит в группу «НЭК»), российский производитель интеллектуальных приборов учета и зарядной инфраструктуры, произвел и поставил новые электрозарядные станции для электромобилей. Об это
14.11.2025 «Нартис» представила новый продукт: систему телемеханики

«Нартис» (входит в группу НЭК), российский производитель интеллектуальных средств измерения и

13.11.2025 «НАРТИС» представил новинки российского зарядного оборудования

«НАРТИС» (входит в Группу «НЭК») – российский лидер по производству интеллектуальных приборов

01.10.2025 «НАРТИС» – №1 в рейтинге промышленных предприятий Северо-Запада

Завод «НАРТИС» (входит в Группу «НЭК»), расположенный в Череповце Вологодской области, занял первое

10.09.2025 «Нартис» принимает участие в развитии зарядной инфраструктуры Краснодарского края

Российский производитель зарядной инфраструктуры и интеллектуальных приборов учета «Нартис» (входит в промышленную Группу «НЭК») подписал соглашение с Министерством топливно-эне
03.09.2025 «Лаборатория Касперского» проверила кибербезопасность умных счётчиков «Нартис»

Российский производитель интеллектуальных приборов учёта электроэнергии «Нартис» и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение о проведении оценки текущего состоян
29.08.2025 «НАРТИС» поставил новые зарядные станции С29 для отеля сети «3А» в Нижегородской области

Ведущий российский производитель интеллектуальных приборов учёта и зарядной инфраструктуры «НАРТИС» (входит в промышленную Группу «НЭК») изготовил и поставил новые зарядные станции для

25.08.2025 Петербургская ИТ-компания «НЭК.Тех» открывает центр разработки в Нижнем Новгороде

и для ведущего российского производителя интеллектуальных приборов учёта и зарядной инфраструктуры «НАРТИС». Всё программное обеспечение, уже разработанное «НЭК.Тех» для нескольких модификаций

11.08.2025 «НЭК.Тех» разработала ПО для устройств защиты и автоматики серии «Юнит-М300»

Научно-технический центр «НЭК.Тех» (входит в промышленную группу «НЭК») разработал встроенное программное обеспечение д
31.07.2025 Новое ПО «НЭК.ТЕХ» для универсальных модулей связи по стандартам ПАО «Россети» зарегистрировано в Минцифры

ам ПАО «Россети». Об этом CNews сообщили представители «НЭК.ТЕХ». Новые разработанные модули связи «Нартис-МС-GL», «Нартис-МС-GN» и «Нартис-МС-ZB», каждый из которых использует св
29.07.2025 Главный производитель «умных» счетчиков получил прибыль больше, чем четыре следующие за ним вместе взятые. Власти проверяют его изделия

Прибыль на рынке «умных» счетчиков Как выяснил CNews, производитель «умных» счетчиков ООО «Завод Нартис» по итогам 2024 г. поднял выручку в размере 25 млрд руб. при чистой прибыли
10.07.2025 «Нартис» получил сертификаты соответствия на приборы учёта воды

Крупнейший в России завод по производству интеллектуальных приборов учёта электроэнергии «Нартис» (входит в промышленную группу «НЭК») прошёл добровольную сертификацию продукции. Несм
05.06.2025 «НАРТИС» представил новую отечественную зарядную станцию для отелей

Российский производитель интеллектуальных приборов учета и зарядной инфраструктуры «НАРТИС» (входит в промышленную группу «НЭК») выпустил новую модель зарядной станции для элект
02.06.2025 Микросхемы для «НЭК.ТЕХ» изготовит российский производитель микроэлектроники «Микрон»

зуются в интеллектуальных приборах и системах учёта электроэнергии, которые производятся на заводе «Нартис» в Череповце и поставляются крупнейшим российским энергосбытовым и электросетевым комп
29.04.2025 «Нартис» и «РН-Энерго» зарядят электромобили покупателей «Пятерочки»

Отечественный производитель интеллектуальных приборов учета и зарядной инфраструктуры «Нартис» и оператор электрозарядных станций «РН-Энерго» продолжают расширять сеть ЭЗС в Москов
19.03.2025 «Нартис» и «РН-Энерго» запускают новую сеть ЭЗС в Московском регионе

Отечественный производитель интеллектуальных приборов учета и зарядной инфраструктуры «Нартис» и оператор электрозарядных станций «РН-Энерго» устанавливают зарядные станции «Нар
02.03.2023 На рынке электроэнергетики появилось УСПД с интегрированным СКЗИ

й энергии (мощности)», который является обязательным к исполнению всеми участниками рынка, компания НТЦ «Нартис» в прошлом году запустила процесс встраивания средств криптографической защиты ин

Публикаций - 53, упоминаний - 167

НЭК и организации, системы, технологии, персоны:

Юнител инжиниринг 4 4
НЭК - Мосэлектрощит - МЭЩ 3 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1852 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 626 3
Миландр ПКК - Милур ИС - Милур Интеллектуальные системы 10 3
Миртек ТД - MIRTEK Group - Миртек – Программные продукты 7 2
Ростелеком 11077 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 507 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5743 2
9746 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 955 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1720 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 2
1С-Рарус 989 2
Системы и Технологии ГК 130 2
Ангстрем-Телеком 13 2
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 18 1
Softline - ЦИТМ Экспонента - Центр Инженерных Технологий и Моделирования Экспонента - ЦИТС Экспонента 4 1
РостИнтех 6 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 82 1
RedBees - Ред Бис 4 1
Промэнерго 4 1
Dell EMC 5210 1
Cisco Systems 5385 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16236 1
Lenovo Group 2477 1
HP Inc. 5911 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 829 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3231 1
Fortinet 458 1
Telegram Group 3031 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1280 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 374 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 258 1
X-Com - Икс ком 193 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 70 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
ICL ГК - ICL Group 513 1
Blender 53 1
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 131 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 740 16
Интер РАО ЕЭС ПАО 375 8
РусГидро ПАО - ГидроОГК 391 5
Интер РАО ЕЭС ПАО - РН-Энерго 5 4
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 74 4
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 72 4
Газпром ПАО 1498 3
Пассажиравтотранс СПб ГУП 14 2
Росатом Энергосбыт 2 2
НСПК - Национальная система платежных карт 963 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 579 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 125 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 355 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 504 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1856 2
Интер РАО - ПСК - Петербургская сбытовая компания 7 1
РусГидро Дагестанский филиал - Сулакский каскад ГЭС - Чиркейская ГЭС - Миатлинская ГЭС - Чирюртская ГЭС - Гельбахская ГЭС - Бавтугайская ГЭС 9 1
Точка на карте - сеть отелей 13 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 301 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 529 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 278 1
Транснефть 338 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 101 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 152 1
Сургутнефтегаз - СНГ 289 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 113 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 1
En+ Group - Эн+ ГК 40 1
Газпром энерго - Газпром энергохолдинг - ГЭХ 9 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 64 1
РМК - Русская медная компания - РМК-Диджитал - RCC Digital 16 1
Новатэк АЗК - Новатэк Автозаправочные комплексы 6 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4076 13
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6719 6
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Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1258 2
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2767 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1442 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13066 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 568 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3713 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 818 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2580 8
1С:ERP Управление предприятием 873 3
InfoTeCS - ViPNet Client 123 3
FreePik 1903 2
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1394 2
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1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 719 2
Много приложений - RuStore - Рустор 672 2
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Embedded 29 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 389 1
Apple iOS 8669 1
Microsoft Windows 17057 1
Apple - App Store 3156 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 373 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1053 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1814 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5906 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 621 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 751 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 951 1
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1323 1
Siemens Simcenter STAR-CCM+ SCADA 16 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 382 1
IBM Maximo Asset Management 61 1
Ротек НПП - Прана - Система прогностики состояния оборудования 10 1
Мобильный обходчик 26 1
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 57 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 70 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 17 1
Сигма.Алькор 5 1
Зарецкий Дмитрий 12 12
Владимиров Олег 11 10
Коваль Денис 3 3
Руденок Юрий 3 3
Митина Ирина 14 2
Новоселов Алексей 6 2
Трещановский Александр 3 2
Пивоварчук Оксана 2 2
Плавич Андрей 7 1
Шереметцев Эдуард 9 1
Геллерман Михаил 88 1
Петровский Дмитрий 6 1
Шкрабляк Николай 1 1
Фатнев Николай 8 1
Филимонов Георгий 2 1
Квашенкина Ольга 62 1
Шубный Павел 2 1
Пронский Александр 2 1
Сорокалетов Денис 1 1
Мильцев Евгений 1 1
Макарян Александр 1 1
Марченко Руслан 1 1
Ершов Илья 1 1
Дружаев Андрей 1 1
Лужинский Андрей 1 1
Абраменков Геннадий 2 1
Андрюцкий Павел 1 1
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Мишустин Михаил 804 1
Гусев Дмитрий 93 1
Кравченко Константин 101 1
Васильев Алексей 23 1
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Лагунин Дмитрий 7 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48244 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19841 8
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 286 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8716 6
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Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 397 3
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Беларусь - Белоруссия 6377 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3639 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2353 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 521 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 644 2
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Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 149 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1826 2
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 38 2
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2557 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6907 4
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5184 3
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 883 2
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ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1198 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8177 1
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Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 218 1
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КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 609 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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