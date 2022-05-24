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BIA Technologies открывает центр экспертизы по математической оптимизации

BIA Technologies, отечественный системный интегратор и разработчик софта, объявила о создании первого в России центра экспертизы в области математического моделирования и комбинаторной оптимизации для бизнеса.

Выделенное подразделение будет решать прикладные оптимизационные задачи, кастомизировать предустановленные ИТ-системы под нужды конкретной отрасли или предприятия, делиться знаниями и наращивать экспертизу по математической оптимизации внутри компаний-заказчиков, а также заниматься вопросами импортозамещения ушедших с рынка иностранных солверов.

Математическое моделирование с успехом применяется везде, где есть потенциал для комбинаторной оптимизации различных составляющих бизнеса — средств, ресурсов, процессов, графиков, маршрутов и расписаний. В первую очередь, оптимизационные системы внедряют в таких функциональных областях бизнеса как производство, сбыт готовой продукции, логистика, маршрутизация, перевозки, закупки, ритейл, финансы, управление персоналом и ремонтные работы.

В рамках курса на импортозамещение и ухода с российского рынка иностранных вендоров сотрудники центра экспертизы собираются делиться опытом по внедрению отечественных альтернатив западных ИТ-инструментов для математической оптимизации. BIA Technologies будет помогать компаниям осуществлять бесшовный переход с американских и европейских солверов (IBM CPLEX, Gurobi, FICO), в том числе за счет российской платформы BPLEX, предназначенной для разработки, развертывания, оркестрации и выполнения оптимизационных математических моделей.

«Ответственный подход к интеграции сложных оптимизационных систем предполагает всяческое содействие росту экспертизы заказчика. Это особенно важно, когда речь идет не о “коробочном решении”, а об инновационной разработке с учетом отраслевой специфики клиента, — сказал Станислав Воронин, директор центра экспертизы по математической оптимизации BIA Technologies. — Наши специалисты готовы оказывать сопровождение и поддержку на всех этапах проекта по оптимизации, начиная с детального бизнес-планирования и приведения размытых бизнес-целей и задач к конкретным формулировкам, выражающимся в KPI на проектах. Мы верим, что метод “сделать под ключ, а дальше они сами разберутся” должен уйти в прошлое».

С чего начать импортозамещение в ИБ?
Импортонезависимость

Одно из ключевых направлений работы нового подразделения — консультирование и создание центров компетенций по работе с данными на стороне клиентов. Эксперты BIA Technologies будут обучать персонал на местах, чтобы заказчики могли самостоятельно поддерживать и развивать внедренный разработчиками функционал, а также масштабировать успешные проекты по комбинаторной оптимизации на другие функциональные области.

Глобальная стратегическая цель работы созданного центра экспертизы по математической оптимизации бизнеса — формирование, поддержка и развитие полноценного профессионального сообщества, состоящего из представителей бизнеса, ИТ-интеграторов, разработчиков и программистов-математиков, а также популяризация на рынке самой технологии комбинаторной оптимизации.

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