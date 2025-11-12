«Корус Консалтинг» и «Квантовые системы» заключили партнерство для развития цифрового интегрированного планирования на российских предприятиях

ГК «Корус Консалтинг» и российский разработчик «Квантовые системы» объявили о начале партнерства, направленного на внедрение совместных решений для повышения эффективности управления продажами, закупками и производством на российских промышленных, логистических и ритейл предприятиях. Компании объединяют консалтинговую и технологическую экспертизу, чтобы предложить клиентам комплексное решение для оптимизации процессов и перехода от разрозненных инструментов к единой цифровой системе. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Сегодня большинство российских компаний решают задачи бизнес-планирования, управления производством и графикования вручную в Excel или с помощью зарубежного ПО, доступ к которому ограничен. По мере роста числа переменных, сценариев и вовлеченных подразделений, ручное планирование в таблицах теряет актуальность: данные быстро устаревают, нарушается связь между уровнями, а пересчет занимает неоправданно много времени. В результате бизнес теряет управляемость и возможность оперативно принимать решения. Это формирует устойчивый запрос на построение планов, которые одновременно учитывают текущие ресурсы и адаптируются к внешним изменениям. Основная задача — синхронизировать ключевые элементы цепочки: продажи, производство, закупки и поставки в рамках единого планового контура.

В рамках партнерства «Корус Консалтинг» отвечает за диагностику и оптимизацию ключевых бизнес-процессов клиентов. Например, согласование и расчетное управление планами продаж, закупок и производства. Эти планы формируются на разных уровнях и зачастую существуют разрывы между ними, из-за чего бизнес теряет управляемость и несет издержки. Команда «Квантовых систем» отвечает за разработку и внедрение оптимизационных моделей на базе собственной платформы OptJet — системы для решения сложных математических задач в промышленности. К примеру, расчет режимов оборудования, производственных графиков или моделирование технологических процессов.

На стратегическом и тактическом уровнях планирования платформу OptJet дополнит инструмент «Гуру 2.0» от компании Lamacon (входит в ГК «Корус Консалтинг»), который используется для оптимизационного моделирования цепей поставок.

Совместное решение поможет компаниям обеспечить целостность планирования на всех уровнях и перейти от ручного труда в Excel к цифровому процессу на базе математических моделей. Это поможет повысить прозрачность процессов, ускорить реакцию бизнеса на изменения рынка и снизить совокупные затраты.

В дальнейшем компании планируют развивать совместные проекты, а также выводить на рынок продуктовые предложения — в первую очередь, на стыке управленческого консалтинга и промышленной математики.

«Российским компаниям сегодня особенно важно принимать точные управленческие решения в условиях ограниченных ресурсов. Вместе с “Квантовыми системами” мы предлагаем бизнесу инструмент для сквозного цифрового планирования — от стратегии до операционного уровня. Это позволяет бизнесу не просто автоматизировать расчеты, а выстраивать реалистичные, взаимосвязанные планы с учетом всех ограничений и быстро адаптироваться к изменениям на рынке», — сказал Алексей Ходев, директор департамента EPM, ГК «Корус Консалтинг».

«Партнерство с “Корус Консалтинг” открывает новые возможности для использования оптимизационных продуктов “Квантовых систем” в ведущих российских компаниях. Компетенции и опыт в бизнес-консалтинге коллег дополняют нашу экспертизу в разработке и внедрении математических моделей. Вместе мы создаем уникальное предложение для российских производственных, логистических и ритейл компаний», — отметил Борис Меленевский, директор по развитию компании «Квантовые системы».