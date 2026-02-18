Axiom JDK и «ИнфоТеКС» подписали меморандум о сотрудничестве

Axiom JDK (АО «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, и компания «ИнфоТеКС», российский разработчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации заключили меморандум о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие доверенных решений программных и программно-аппаратных средств защиты информации, использующих защищенную среду исполнения Java-приложений, сертифицированную ФСТЭК России.

Компании проверили и подтвердили совместимость Axiom JDK Certified (сертифицирован ФСТЭК России по 4 уровню доверия) с ViPNet JCrypto SDK (соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС1 и к средствам ЭП класса КС1). Совместное использование решений «ИнфоТеКС» и Axiom JDK обеспечивает защищенную и поддерживаемую в России JVM-среду для работы криптопровайдера, снижает риск эксплуатационных инцидентов и упрощает внедрение в контуры с требованиями к доверенному технологическому стеку.

Для финтех-компаний связка ViPNet JCrypto SDK и Axiom JDK Certified предоставляет готовый доверенный контур Java для задач ГОСТ-криптографии: защищенных соединений, электронной подписи и шифрования в критичных бизнес-сервисах. Единый комплект «сертифицированный криптопровайдер + сертифицированный JDK» фиксирует среду исполнения для сервисов, работающих на Java и снижает риск несовместимости при внедрении и обновлениях, упрощает внутренние проверки ИБ и стандартизацию стека, обеспечивает надежность эксплуатации систем платежей, ДБО и интеграционных сервисов, а также соответствует требованиям регуляторов.

ViPNet JCrypto SDK — это сертифицированная криптобиблиотека, реализующая вызовы криптографических функций для приложений, работающих на Java-машинах на ОС Android, Windows и Linux. Программный комплекс ViPNet JCrypto SDK предназначен для шифрования информации, выработки значения хэш-функции, вычисления имитовставки, создания и проверки ЭП, формирования сообщений в формате CMS для защиты данных по протоколу TLS.

Axiom JDK Certified — российская платформа Java, сертифицированная ФСТЭК по 4 уровню доверия. Релизует безопасное выполнение Java-кода в критически важных системах. В ее основе — промышленная методология безопасной разработки в соответствии с ГОСТ Р 56939–2024, регулярный аудит и выпуск обновлений безопасности. Продукт обеспечивает отсутствие недекларированных возможностей и контроль цепочки поставок ПО, поддерживает современные архитектуры и более 20 системных платформ.

«Мы рады объединить усилия с компанией "ИнфоТеКС" — это важный шаг к формированию надежного импортонезависимого стека для финансового сектора в частности и для корпоративного сектора в целом. Стратегическое партнерство позволяет не только снизить риски эксплуатации критической информационной инфраструктуры, но также является примером того, как технологические компании могут вместе формировать устойчивое будущее российского финтеха», — отметил Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK.

«Мы создаем решения, которые соответствуют самым высоким стандартам безопасности и обеспечивают надежную защиту информации. Уверен, что объединение экспертизы и технологий наших компаний позволит предоставить нашим заказчикам продукты и решения высочайшего уровня киберустойчивости», — сказал Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «ИнфоТеКС».