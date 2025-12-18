«Единый ЦУПИС» выбрал доверенный репозиторий Java-библиотек Axiom Repo для повышения безопасности цепочек поставки ПО

«Единый ЦУПИС», платежный сервис в регулируемой индустрии развлечений, и Axiom JDK (АО «Аксиом») объявили о внедрении доверенного репозитория Java-библиотек Axiom Repo в инфраструктуру финтех-платформы. Решение обеспечивает безопасность цепочек поставки артефактов и повышение защищенности процессов разработки высоконагруженных систем платежной отрасли, что особенно важно в связи со сменой модели угроз.

Axiom Repo является доверенным промышленным репозиторием для Java-компонентов, совместимым с популярными инструментами Maven и Gradle. Он обеспечивает безопасную поставку более чем 4 тыс. библиотек и бинарных артефактов, собираемых в воспроизводимой проверяемой среде с применением криптографической подписи на каждом этапе. Продукт входит в реестр российского ПО и разработан в экосистеме Axiom JDK. Использование закрытого доверенного репозитория позволяет исключить риски, связанные с несанкционированным изменением компонентов и атаками на цепочки поставки — одним из ключевых типов угроз в современном производстве ПО.

«Единый ЦУПИС» — это высоконагруженная финтех-платформа, к которой предъявляются высокие регуляторные требования по безопасности, устойчивости и импортонезависимости. Выбор Axiom Repo обусловлен необходимостью обеспечить управляемость и прозрачность цепочек поставки ПО, а также положительным опытом эксплуатации промышленной Java-платформы Axiom JDK. Прогнозируемость развития продуктов, гарантийные обновления и экспертный уровень команды Axiom JDK стали ключевым факторами для «Единого ЦУПИС».

В рамках первого этапа «Единый ЦУПИС» перевел группу финтех-сервисов, обеспечивающих проведение платежей, на платформу Axiom JDK с использованием Axiom Repo. Эти сервисы формируют наиболее нагруженный и критичный контур системы: более 2,5 млн платежей в сутки, свыше 19 млн пользователей, SLA 99,99%. Переход прошел бесшовно для разработки: настройки были выполнены один раз, после чего все процессы сборки сервисов продолжили работать в обычном режиме.

Ранее поставка внешних зависимостей осуществлялась посредством стандартных публичных репозиториев. Использование Axiom Repo формирует единый доверенный контур поставки для всех Java-компонентов. Репозиторий постоянно пополняется со скоростью порядка 1 тыс. артефактов в месяц.

«Ежедневно мы выпускаем более 20 релизов — столь высокий темп разработки ПО заставляет обращать особое внимание на соответствие подключаемых публичных библиотек как формальным регуляторным требованиям, так и фактическим практикам информационной безопасности. В этой связи внедрение Axiom Repo — не просто еще один шаг на пути поддержки российских технологических компаний, но и отличный способ повысить защищенность нашей платежной платформы», — отметил технический директор, член правления «Единого ЦУПИС» Александр фон Розен.

«Последние годы стали серьезным стресс-тестом для российского ИБ-рынка и радикально изменили подходы к защите ПО. Сегодня ключевая угроза приходит изнутри — через цепочку поставок компонентов и библиотек, поэтому финансовая отрасль предъявляет особенно строгие требования к контролю сборок. Мы благодарим «Единый ЦУПИС» за выбор и уверены, что наши технологии и инженерная экспертиза смогут поддержать устойчивое развитие платежных и цифровых сервисов крупнейших финтех-проектов, обеспечивая полную прозрачность, доверие миллионов пользователей и технологическую независимость», — отметил Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK.

Проект успешно развивается. «Единый ЦУПИС» планирует перевод всей Java-разработки на использование Axiom Repo и дальнейшее расширение применение технологий экосистемы Axiom JDK.