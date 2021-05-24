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Компания «ФлексСофт» – спонсор сессии «ИТ в банках» TAdviser SummIT 2021

26 мая 2021 года компания «ФлексСофт» выступит спонсором сессии «ИТ в банках» в рамках проведения TAdviser SummIT 2021, который пройдет в Москве, отель Radisson Blu Olympiyskiy.

Спикер компании «ФлексСофт» Алексей Горожанкин выступит с презентацией «Цифровая платформа для банка-экосистемы», обозначит основные тенденции в цифровизации банковского сектора и вызовы, стоящие перед российскими банками. Особое внимание будет уделено возможностям «Платформы FXL», позволяющей банкам безболезненно перейти от устаревшей core-системы на современную цифровую платформу, отвечающую требованиям сверхпроизводительности, сверхгибкости и надежности.

Предлагаемая компанией «ФлексСофт» цифровая «Платформа FXL» – надежная основа для работы банка в цифровой экономике будущего, обладающая уникальной гибкостью управления бизнес-процессами, что дает банкам возможность быстрого вывода на рынок новых финансовых продуктов и услуг, достижения наилучшего показателя Time to Market, сверхпроизводительностью, позволяющей обрабатывать миллиарды финансовых транзакций в режиме реального времени и проверенной надежностью, обеспечивающей высокую доступность сервисов.

Приглашаем всех заинтересованных в эффективном развитии банковского бизнеса за счет инновационных технологий принять участие в саммите и ознакомиться с выступлением спикера компании «ФлексСофт»:

Сессии «ИТ в банках»

17:00 – «Цифровая платформа для банка-экосистемы» – Алексей Горожанкин, директор по развитию бизнеса АО «ФлексСофт»

Более подробную информацию о мероприятии и программу его проведения смотрите на официальном сайте.

Дмитрий Степанов

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