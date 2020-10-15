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«Флекссофт» представила «Цифровую онлайн-платформу для банков XXI века»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Флекссофт» презентовала инновационный продукт «Платформа FXL». В докладе «Цифровая платформа для банков XXI века» спикер компании «Флекссофт» Сергей Дощенко отметил, что с каждым годом процесс цифровизации банков становится всё более стремительным.

К сегодняшнему дню как передовые, так и «консервативные» банки подошли с высокой степенью цифровизации фронт-офиса банковских операций привлечения и обслуживания клиентов. Количество и сложность цифровых взаимодействий клиентов с банками по всем каналам будет и дальше расти высокими темпами, что предъявляет серьезные требования как к инфраструктуре обработки всех видов операций в режиме реального времени, так и к надежности платформы и целостности всех операционных данных.

Инновационная online «Платформа FXL» компании «Флекссофт» отвечает всем требованиям современного банка, гарантировано обеспечивает надежность, гибкость обработки запросов миллионов клиентов и миллиардов операций в режиме реального времени, является надежным фундаментом для построения клиентского сервиса высокого качества для универсального банка любого размера и любой выбранной бизнес-стратегии развития.



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