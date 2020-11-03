«ФлексСофт» представит «Цифровую on-line платформу для банков XXI века» на «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра»

10 ноября 2020 г. АО «ФлексСофт» выступит спонсором «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра» и представит инновационный продукт компании - «Платформу FXL».

Цифровая банковская on-line «Платформа FXL» обладает высокой гибкостью настройки бизнес-процессов и продуктов, что дает возможность банкам быстрого вывода на рынок новых финансовых продуктов и услуг (минимальный T2M), сверхпроизводительностью, гарантирующей on-line работу цифровых каналов банка, проверенной надежностью, обеспечивающей высокую (99,99%) доступность сервисов. «Платформа FXL» - настоящий прорыв в области банковских инновационных технологий, основа для работы банка в цифровой экономике будущего.

В ходе выступления по теме «Цифровая платформа для банка XXI века» спикер компании «ФлексСофт» Сергей Дощенко даст оценку тенденциям цифровизации банковского сектора и расскажет о преимуществах «Платформы FXL», за счет которых она позволит банку быть эффективным и соответствовать трендам XXI века.

Приглашаем всех заинтересованных в эффективном развитии бизнеса банка на основе инновационных технологий принять участие в форуме «Информационные технологии завтра», организуемом CNews, и ознакомиться с выступлением компании «ФлексСофт» в секции «ИТ в банках». Более подробную информацию о форуме и программу его проведения смотрите на официальном сайте мероприятия.