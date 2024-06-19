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ИТ в банках
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FinNext 2024: правильная архитектура Core системы обеспечит эффективное импортозамещение технологий

Стратегические направления развития российского финтеха обсудили участники 12-го форума финансовых инноваций FinNext 2024, специальным партнером которого выступил «ФлексСофт».

Заместитель генерального директора компании Александр Борискин рассказал, каким образом правильная современная архитектура банковского ядра обеспечивает миграцию системы на импортонезависимое ПО без потери производительности. Он отметил, что банковская Core система изначально должна быть построена на современных IT-технологиях и выделил основные подходы к построению горизонтально масштабируемой высокопроизводительной архитектуры банковского ядра.

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Примером такой системы является флагманский продукт компании «ФлексСофт» — банковская бизнес-платформа FXL. Она поддерживает безостановочные обновления, работает в режиме 24/7 и обладает собственным мощным BPM-процессором, который обеспечивает высокую скорость и гибкость настройки финансовых продуктов и бизнес-процессов, что в совокупности позволяет считать ее уникальным решением на рынке банковского программного обеспечения.

erid:LjN8KApxLРекламодатель: АО "ФлексСофт"ИНН/ОГРН: 7702345922/1037702009498Сайт: http://www.flexsoft.com/

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