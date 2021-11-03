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Компания «ФлексСофт» – партнер CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра

Ведущий российский разработчик банковского ПО компания «ФлексСофт» выступит партнером секции «ИТ в банках» CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра, который пройдет 9 ноября 2021 г. в онлайн режиме.

Спикер компании «ФлексСофт» Алексей Горожанкин в ходе своего выступления «FXL – next generation платформа для цифровой трансформации банка» расскажет, с помощью каких инструментов цифровая «Платформа FXL» обеспечивает финансовым организациям необходимую базу для реализации стратегических задач любой сложности.

За счет наличия встроенного отраслевого BPM-сервера и заложенного в платформу принципа Low-code, FXL позволяет максимально быстро конструировать финансовые продукты, оцифровывать бизнес-процессы банка любой сложности, обеспечивая при этом эффективный показатель Time to Market.

Применение в Платформе BI-технологий дает возможность управлять бизнесом в режиме реального времени. Закрытие операционного дня банка без остановки системы, работа в режиме «24х7», установка обновлений без технологических «окон» обеспечивают непрерывность и эффективность банковского бизнеса.

«Платформа FXL» имеет беспрецедентно высокую скорость обработки сверхбольших объемов транзакций в режиме реального времени и проверенную многолетней эксплуатацией надежность с доступностью сервисов 99,99%.

Приглашаем всех заинтересованных в эффективном развитии банковского бизнеса за счет инновационных технологий ознакомится с выступлением спикера компании»:

17:05-17:20 - «FXL – next generation платформа для цифровой трансформации банка», Алексей Горожанкин, Директор по развитию бизнеса АО «ФлексСофт».

Более подробную информацию о форуме и программу его проведения смотрите на официальном сайте мероприятия.

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