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«ФлексСофт» расскажет про возможности «Платформы FXL» на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021»

ИТ в банках

15 апреля 2021 года компания «ФлексСофт» выступит спонсором конференции «ИКТ в финансовом секторе 2021» и представит свой инновационный продукт – цифровую банковскую «Платформу FXL».

Инновационная on-line «Платформа FXL» обладает высокой гибкостью настройки бизнес-процессов и продуктов, что дает возможность банкам быстрого вывода на рынок новых финансовых продуктов и услуг (минимальный Time-to-Market), сверхпроизводительностью, гарантирующей on-line работу цифровых каналов банка, проверенной надежностью, обеспечивающей высокую (99,99%) доступность сервисов.

В ходе выступления по теме «Инновационная on-line платформа для построения цифрового банкинга» спикер компании «ФлексСофт» Сергей Дощенко подробно расскажет о возможностях платформы и о тех конкурентных преимуществах, за счет которых она позволят банку стать более эффективным и соответствовать трендам цифровой экономики.

Онлайн-конференция «ИКТ в финансовом секторе 2021», организуемая CNews, будет посвящена изучению инновационных финансовых технологий и вопросов цифровой трансформации финансового сектора. Приглашаем всех заинтересованных в эффективном развитии бизнеса банка принять участие и ознакомиться с выступлением спикера компании «ФлексСофт».

Более подробную информацию о конференции и программу ее проведения смотрите на официальном сайте мероприятия.

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