Олег Жуков назначен первым заместителем генерального директора «Национальной компьютерной корпорации»

На должность первого заместителя генерального директора «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) назначен Олег Жуков.

Олег Жуков родился в городе Алмалык Ташкентcкой области.

В 1983 г. поступил в МГТУ им. Баумана. В 1985 г. был призван в армию и по окончании службы перевелся в Ташкентский государственный педагогического институт, по завершении обучения в котором получил диплом преподавателя общетехнических дисциплин. С 1989 г. по 1991 г. работал преподавателем в средней школе №27 Ташкента

В 1991-1999 гг. Олег Жуков работал в Ташкенте в компаниях NURON и NURON DC —дистрибуторе компаний HP, ACER, Apple в регионе. Прошел путь от менеджера по продажам до генерального директора.

В 1999 г. был приглашен в компанию HP на должность руководителя подразделения HP Consulting CIS, где занимался продажами всего спектра продуктов и услуг HP.

В 2001 г. Олег Жуков перешел в компанию Bull S.A. на должность директора по продажам, а в 2002-2003 гг. — работал в должности руководителя отдела по сотрудничеству с государственными учреждениями российского представительства Sun Microsystems.

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В 2003 г. был приглашён в Dell на позицию регионального менеджера в странах СНГ, а с июля 2007 г. работал генеральным директором «Dell Россия и СНГ».

В декабре 2013 г. Олег Жуков вышел на работу в компанию Oracle Systems в должности старшего директора, в июне 2016 г. был переведён руководителем в представительство Oracle Nederland B.V., а в марте 2019 был назначен на должность вице-президента Oracle в России и СНГ. В сферу его ответственности входило продвижение технологий Oracle, общее управление и взаимодействие бизнес-подразделений, работающих под единым брендом корпорации Oracle в регионе.

В июне 2023 г. Олег Жуков был назначен первым заместителем генерального директора, коммерческим директором НКК и ГКС (группа «Систематика»).

В этой должности он отвечает за разработку и реализацию планов продвижения и продаж НКК в рамках общей стратегии компаний группы/холдинга. Олег Жуков продолжит развитие и укрепление бизнеса холдинга, опираясь продукты и услуги, включая собственные программно-аппаратные решения, предлагаемые НКК практически во всех областях применения ИТ-систем.