НКК представила прототип платформы программного комплекса поддержки эксплуатации и ППО для машиностроительных изделий

Специалисты компании TopS Business Integrator (входит в группу компаний «Национальная компьютерная корпорация») ведут разработку программного комплекса для решения задач управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) для поддержки эксплуатации и постпродажного обслуживания сложных машиностроительных изделий, требующих постоянной готовности к эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители ГКС.

Перечень задач, решаемых разрабатываемым программным комплексом, стандартизирован и включает планирование и контроль проведения ТОиР; оценку потребности и заказ ЗИП, а также оценку расходов на техническую эксплуатацию; проведение проверок и освидетельствований; получение данных о состоянии технических средств в автоматическом режиме; учет неисправностей технических средств и контроль их устранения; обеспечение технической информацией в форме интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР).

Представленный прототип платформы позволяет формировать интерфейсную часть для реализуемых функций, содержит ряд функциональных компонентов планирования и проведения ремонтов, формирования потребности в МТО. В качестве функциональной основы добавлено существующее решение по поддержке эксплуатации морских судов.

Вице-президент НКК Михаил Ивонин: «В сложившейся ситуации, когда вендоры западных систем поддержания работоспособности и управления техническим обслуживанием промышленных изделий ушли с российского рынка, становится крайне актуальной задача создания аналогичного российского решения с применением наиболее современных и уже апробированных информационно-цифровых технологий. Создаваемое ПО даст возможность автоматизировать задачи управления состоянием оборудования техническим службам любых организаций, которые эксплуатируют сложные многофункциональные изделия с длительным жизненным циклом, требующие постоянной готовности к эксплуатации».

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Компания TopS Business Integrator (TopS BI) более 30 лет работает на российском рынке ИТ-сервисов и консалтинга. Компетенции компании TopS BI включают решения в следующих областях: ИТ- и инженерный консалтинг, интеллектуальный цифровой инжиниринг, внедрение PLM-решений, внедрение систем управления предприятием. Компания входит в состав холдинга «Национальная компьютерная корпорация» (НКК). Эксперты TopS BI имеют опыт внедрения PLM-решений на предприятиях авиа-, приборо-, ракетостроения и космонавтики. В портфель специализированных решений компании для машиностроительных предприятий входит: интеллектуальный цифровой инжиниринг; управление жизненным циклом изделий (PLM); системы управления производством (ERP, APS, MES, SCADA); разработка корпоративных и отраслевых стандартов в области цифрового проектирования и цифровой технологической подготовки производства для предприятий, создающих сложные наукоемкие изделия.

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) — группа компаний, обладающая ресурсами для обеспечения технологической независимости — от разработки программных систем до консалтинга, внедрения и поддержки реализуемых ИТ-решений. НКК — это более 100 ИТ-решений, 30 патентов собственной разработки и ИТ-продуктов. Компании группы НКК обладают 30-летним опытом реализации ИТ-проектов федерального и регионального масштаба и оказывают услуги по всем вертикалям рынка для заказчиков государственного и финансового секторов, ТЭК, телекоммуникационных компаний, предприятий промышленности и машиностроения, ритейла и др. В НКК входят компании «Систематика», «Систематика консалтинг», Step Logic, Landata, «Энсис технологии», TopS BI, «Доверенная среда», HeadPoint, «Национальная платформа», «РСТ-инвент».