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Приходько Лариса

СОБЫТИЯ


10.04.2026 Проект российского смартфона за 10 миллиардов получил трехкратный рост убытка и создал резерв под долги 1
06.07.2023 Основатель легендарной НКК с женой вложились в убыточную ИТ-компанию 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Приходько Лариса и организации, системы, технологии, персоны:

Ruteq - Рутек 41 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 130 1
СМИ Холдинг - Суверенная мобильная инициатива Холдинг 12 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Купол НТЦ - Купол Научно-Технический центр 1 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Моноблок - Monoblock PC 1115 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 408 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Vobis Highscreen 72 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 56 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 106 1
Google Android 15244 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 163 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Ципилева Ольга 4 2
Костина Наталья 2 2
Сизов Григорий 17 2
Калинина Юлия 4 2
Калинин Александр 189 2
Михайлов Александр 56 1
Копин Даниил 2 1
Копин Вадим 5 1
Мордвинова Виктория 1 1
Каплин Геннадий 1 1
Пяткина Лариса 1 1
Абросимов Дмитрий 2 1
Полуденный Игорь 1 1
Зубова Марина 1 1
Мильчакова Наталья 5 1
Делицын Леонид 137 1
Волож Аркадий 268 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Украина - Киев 1151 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 61 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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