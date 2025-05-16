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Яковлевский ГОК «Северстали» реализует цифровые проекты для повышения безопасности в шахте

Яковлевский горно-обогатительный комбинат тестирует сразу несколько цифровых решений в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии. Среди ключевого: дистанционное управление комбайном, головные светильники с видеофиксацией и ежесменный контроль за качеством крепления. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Горнорудное предприятие поэтапно реализует инвестиционную программу в области охраны труда и промышленной безопасности. Так, еще в 2024 г. в шахте Яковлевского ГОКа запустили проект по внедрению системы машинного зрения для выявления нахождения работника под грузом при его перемещении в камерах складирования материалов. В первые месяцы проект работал в полуручном режиме донастройки, модель обучали специалисты управления по охране труда, промышленной безопасности комбината и коллеги из «Северсталь Диджитал» для выявления «ложных» срабатываний системы. При этом статистика проекта показывает, что с момента запуска системы распознавания нахождения работников под грузом с использованием ИИ количество зафиксированных потенциально смертельных происшествий снизилось в разы. Если в мае 2024 г. было зафиксировано 240 случаев срабатывания системы, то в апреле 2025 г. не более 50 таких случаев.

Также Яковлевский ГОК – одна из площадок для внедрения платформы ИИ в сфере охраны труда и промышленной безопасности СОВА. В 2025 году к ней планируется подключить более 150 камер для автоматического определения нарушений техники безопасности при выполнении рутинных операций работниками. Всего сейчас в руднике подземном Яковлевского ГОКа в рамках проекта «Цифровая шахта» установлено более 300 камер.

Кроме того, в шахте Яковлевского ГОКа впервые тестируют модель дистанционного пульта управления комбайном с видеонаблюдением слепых зон от российских изготовителей. В комплектацию входят блок управления, сам пульт с 40 метровым кабелем и две камеры для лучшего обзора. Это позволит сотруднику выполнять работу по добыче руды на безопасном расстоянии. Сейчас производится наладка оборудования и подключение к сети. Первый комбайн копейского завода, оснащенный такой системой, начнет работу уже в июне 2025 г.

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Безопасность

«В 2025 г. только на проекты по промышленной безопасности мы направим более 68 млн руб. Для повышения безопасности и эффективности выполнения операций запускаем проект по ежесменной фото-, видеофиксации качества крепления горных выработок согласно проектов организации работ. Оборудование закупаем на все горнопроходческие участки», - отметил генеральный директор Яковлевского ГОКа Денис Голубничий.

Дополнительно реализуется проект по обеспечению сотрудников шахты головными светильниками с системой видеорегистрации и обучения машинному зрения на предотвращение опасных действий. Сейчас в опытно-промышленном испытании находятся 10 светильников, разработчики донастраивают систему. В целевом состоянии обеспечение всех сотрудников, занятых на подземных работах, таким усовершенствованным оборудованием. Помимо этого, более 30 погрузочно-доставочных машин подземного парка комбината оборудованы камерами для обеспечения контроля выполняемых операций персоналом.

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