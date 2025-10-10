Разделы

Голубничий Денис


УПОМИНАНИЯ


10.10.2025 Яковлевский ГОК «Северстали» тестирует дроны для обследования шахтных выработок 1
16.05.2025 Яковлевский ГОК «Северстали» реализует цифровые проекты для повышения безопасности в шахте 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Голубничий Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь Диджитал - Severstal Digital 30 1
Северсталь ПАО - Severstal 550 1
Северсталь ПАО - Яковлевский ГОК - Яковлевский горно-обогатительный комбинат 6 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16990 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55943 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4295 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1196 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 485 1
Россия - РФ - Российская федерация 154404 1
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 68 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4269 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392156, в очереди разбора - 733255.
Создано именных указателей - 184252.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

