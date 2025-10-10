Получите все материалы CNews по ключевому слову
Голубничий Денис
|10.10.2025
|Яковлевский ГОК «Северстали» тестирует дроны для обследования шахтных выработок 1
|16.05.2025
|Яковлевский ГОК «Северстали» реализует цифровые проекты для повышения безопасности в шахте 1
|Северсталь ПАО - Severstal 550 1
|Северсталь ПАО - Яковлевский ГОК - Яковлевский горно-обогатительный комбинат 6 1
