Яковлевский ГОК «Северстали» тестирует дроны для обследования шахтных выработок

Яковлевский ГОК провел испытания дрона для создания 3D-модели горных выработок и труднодоступных зон шахты от российского Университета Иннополис. Тестирование организовано специалистами R&D-направления «Северсталь-инфокома» и центра технологического развития ЯГОК совместно с разработчиками российского Университета Иннополис. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Цель тестирования — оценить возможности беспилотных летательных аппаратов (дронов) для дистанционного сканирования и построения трёхмерных моделей горных выработок, что позволит повысить безопасность и эффективность подземных работ. Для проведения эксперимента использовали защищенную беспилотную систему для промышленной инспекции и мониторинга InnoSpector Университета Иннополис. Она оборудована системой автоматического обхода препятствий в замкнутой среде без GPS и предназначена для работы в труднодоступных местах.

В ходе тестирования система показала стабильное управление с пульта в базовом пролёте, устойчивую передачу сигнала на расстоянии до 100 м в прямой видимости и сохранение контроля на дистанции до 50 м даже при полёте за угол выработки. Беспилотник не только передавал видеосигнал в реальном времени, но и выполнял 3D-сканирование пространства. Полученные данные в настоящее время сравниваются с результатами ручного сканирования для оценки точности технологии.

«Тестирование дронов в подземных условиях открывает новые возможности для развития цифровых технологий в шахте Яковлевского ГОКа. Мы стремимся максимально снизить риски, с которыми могут столкнуться наши работники в течение смены и повысить качество контроля за состоянием выработок. Первые тесты показали, что у технологии есть перспективы – мы получили 3D-модель выработки, протяженностью около ста метров, считаем это неплохим результатом. Сейчас ведём работу по расширению каналов связи дрона, что также лучшим образом отразится на его эффективности в шахте и разрабатываем различные сценарии маркшейдерских работ, которые будет выполнять дрон», — сказал генеральный директор Яковлевского ГОКа Денис Голубничий.

Следующим этапом станет адаптация дрона для обследования рудоспусков и опасных участков — например, под нависанием отслаивающейся породы. Использование беспилотных технологий позволит оперативно выявлять повреждения и деформации вертикальных выработок, а также своевременно планировать ремонтно-восстановительные работы. Также специалисты отработают автономное перемещение дрона для автоматизации процессов и обеспечения большей безопасности сотрудников.

На Яковлевском ГОКе реализуется комплексная программа цифровой трансформации, направленная на повышение безопасности, производительности и устойчивого развития производства. В 2024 г. был запущен проект по внедрению системы машинного зрения для выявления нахождения работника под грузом при его перемещении в камерах складирования материалов, что позволило существенно сократить количество потенциально смертельных случаев. В 2025 г. для повышения уровня безопасности на предприятии стали использовать искусственный интеллект (ИИ). Более 150 камер в автоматическом режиме определяют нарушение правил безопасности при проведении работ. Кроме того, в шахте Яковлевского ГОКа успешно прошел тест дистанционного пульта управления комбайном с видеонаблюдением слепых зон от российских изготовителей. Это позволит сотруднику выполнять работу по добыче руды на безопасном расстоянии.