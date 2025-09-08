Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182426
ИКТ 14186
Организации 11018
Ведомства 1487
Ассоциации 1059
Технологии 3503
Системы 26162
Персоны 78374
География 2940
Статьи 1553
Пресса 1246
ИАА 716
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2714
Мероприятия 869

Северсталь ПАО Яковлевский ГОК Яковлевский горно-обогатительный комбинат


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 Яковлевский ГОК «Северстали» снижает простои с помощью компьютерного зрения 1
16.05.2025 Яковлевский ГОК «Северстали» реализует цифровые проекты для повышения безопасности в шахте 3
11.12.2024 Яковлевский ГОК контролирует безопасность работ с помощью компьютерного зрения 3
20.11.2024 Система на основе компьютерного зрения обеспечит безопасность на площадках «Северстали» 1
27.03.2007 «Ракурс» разработал систему управления вентиляционной установкой рудника 1

Публикаций - 5, упоминаний - 9

Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь Диджитал - Severstal Digital 30 4
Ракурс НПФ 165 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 1
Северсталь Инфоком 86 1
Северсталь ПАО - Severstal 540 4
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 40 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 24 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16378 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55069 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1760 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4256 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25468 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6047 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1189 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 482 2
Оповещение и уведомление - Notification 5161 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5351 1
Вентилятор - Fan 1017 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4426 1
Видеокамера - Camcorder 2307 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5798 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4309 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 195 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3413 1
Потапова Светлана 15 3
Голубничий Денис 1 1
Лясковский Альберт 1 1
Кравцов Александр 7 1
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 68 1
Россия - РФ - Российская федерация 152814 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4228 2
Экономический эффект 1157 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 483 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5479 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19797 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382386, в очереди разбора - 735049.
Создано именных указателей - 182426.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: