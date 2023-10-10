«Северсталь» повышает качество травленого проката с помощью нейронной сети

«Северсталь» контролирует качество металла на непрерывно-травильном агрегате №4 Череповецкого металлургического комбината (ключевой актив «Северстали») с помощью модели компьютерного зрения VERA собственной разработки. Решение на основе нейронных сетей помогает находить отклонения в качестве металлопроката и способствует снижению количества уведомлений со стороны клиентов.

Модель компьютерного зрения получает изображения с камер с высоким разрешением и затем на специальном сервере с высокопроизводительными графическими процессорами обнаруживает и классифицирует дефекты на рулонах. После этого эксперты проводят аттестацию и принимают решение о соответствии продукции требованиям клиента. Для оценки качества работы модели отслеживаются две метрики некорректных срабатываний: «перебраковка» (как часто модель путает классы дефектов) и «недобраковка» (как часто модель не обнаруживает дефекты). VERA достигает уровней 12% и 14% соответственно, в то время как рыночные аналоги демонстрируют результаты более 30% и 15%.

Доля уведомлений заказчиков об отклонениях в качестве поверхности готовой продукции снизилась примерно в 1,8 раза за первую половину текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Экономический эффект составил около 2 млн руб. за тот же период.

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«Цифровизация аттестации качества продукции – одно из преимуществ «Северстали» как производителя. Нейросеть VERA уже доказала свою эффективность на стане 2000 и теперь не менее тщательно анализирует металл, проходящий через непрерывно-травильный агрегат №4. Впоследствии ее можно масштабировать и на другие ключевые участки. Разработка собственных систем контроля качества позволяет «Северстали» быть независимой от зарубежных производителей такого оборудования, а также адаптировать собственные решения под задачи производства и снижать их себестоимость», – сказал директор по техническому развитию и качеству «Северстали» Петр Мишнев.

Модель непрерывно совершенствуется разработчиками «Северсталь диджитал» совместно с экспертами центра цифрового развития качества «Северстали», которые проводят ее дообучение. НТА-4 стал третьим агрегатом, на котором работает эта модель. Впервые ее внедрили на стане 2000 в 2020 г. В 2022 объем претензий клиентов по дефектам поверхности снизился в 1,5 раза по сравнению с 2021. Затем решение было масштабировано на НТА-3, где за год объем претензий сократился в 4,8 раза.