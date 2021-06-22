«Северсталь» использует цифровые технологии для контроля за работой труднодоступного оборудования

Череповецкий меткомбинат (ЧерМК, входит в дивизион «Северсталь Российская сталь») внедрил машинное зрение для контроля конвейеров, движущихся под землей.

«Конвейеры горячекатаных рулонов (КГКР) перемещают металл со стана 2000 на следующие переделы технологической цепочки. Агрегат обеспечивает 65% объема товарной продукции предприятия, поэтому простои сопутствующей инфраструктуры несут за собой крупные производственные потери. Теперь состояние цепей КГКР контролируют 40 камер, с помощью которых система обнаруживает дефекты и передает соответствующий сигнал диспетчерам. И это только один из десятков примеров внедрения машинного зрения на площадке ЧерМК. Сегодня это одно из самых перспективных и востребованных в производстве направлений автоматизации», – сказал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов компании Евгений Виноградов.

Инструмент позволяет производить контроль за состоянием конвейеров в режиме реального времени. Разработчиками инструмента выступили специалисты прокатного производства ЧерМК совместно с «Северсталь Диджитал». Сейчас идет внедрение системы в промышленную эксплуатацию.