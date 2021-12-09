50% российских компаний планирует внедрить Process Mining к 2024 году

PwC и ABBYY провели первое в России кросс-индустриальное исследование «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху» среди представителей крупного бизнеса. По его итогам оказалось, что каждая вторая компания планирует использовать процессную аналитику через три года. 16% респондентов сообщили, что уже применяют интеллектуальный анализ хотя бы в одном бизнес-процессе, а еще 6% – ведут пилотные проекты. Главным барьером для внедрения Process Mining является качество данных об операционной деятельности. У 40% респондентов только часть значимых процессов фиксируется в информационных системах, а у 26% компаний эти данные вообще непригодны для аналитики. Именно этот недостаток предстоит преодолеть руководителям, которые хотят использовать все возможности Process Mining для бизнеса.

По итогам опроса, Process Mining уже активно применяют в нефтегазовом секторе (75% из опрошенных представителей индустрии) и банки (43%). Наибольшую пользу от этих решений 66% всех респондентов видят в оптимизации процесса закупок. 63% отметили повышение качества клиентского обслуживания, а 60% – указали на преимущества для логистики.

«Исследование показало, что процессная аналитика переходит в стадию зрелости. В таких технологиях заинтересованы руководители крупных российских промышленных компаний, финансовых организаций, ритейлеры и телеком-операторы. Остается актуальным вопрос о качестве данных, так как Process Mining платформы опираются на информацию о процессах из корпоративных систем, где она во многом еще не структурирована. Эту проблему помогают решить технологии интеллектуальной обработки информации, которые позволяют упорядочить данные из неструктурированных документов в бухгалтерии, закупках, комплаенсе и других процессах. Кроме того, разработчики развивают технологии Task Mining, которые позволяют собирать информацию о реальных этапах бизнес-процесса даже в том случае, если в системах отсутствуют их цифровые следы», – сказал Олег Сажин, заместитель генерального директора «ABBYY Россия».

«Для нас в результатах опроса широкого круга руководителей было важно увидеть подтверждение того, что мы часто обсуждаем со своими клиентами, а именно, что у технологии процессной аналитики есть большой потенциал. Как нам удалось выяснить, через три года половина российских компаний собираются за счет применения Process Mining добиться больших результатов и усилить свое конкурентное преимущество. Особенно интересно то, что ряд опрошенных указывают на появление существенных изменений причинно-следственных связей на фоне недавних глобальных событий, таких как пандемия, что в свою очередь заставляет руководителей меньше опираться на прошлый опыт и интуицию, делая ставку на данные. Технология цифровой процессной аналитики как раз и помогает увидеть объективную картину того, как сейчас работают внутренние механизмы компании, найти точки роста и повысить эффективность», - отметил Григорий Борисенко, директор, руководитель практики по оказанию услуг в области анализа данных, PwC в России.

Исследование PwC и ABBYY проводилось осенью 2021 г. методом анкетирования и расширенных интервью с отдельными участниками. Всего компании опросили более 70 представителей крупного бизнеса, включая компании, которые активно используют Process Mining для анализа и оптимизации процессов, такие как Банк Уралсиб, «Северсталь», «М.Видео», X5 Group и Tele 2.

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Руководители об опыте использования Process Mining:

«Наши бизнес-аналитики уже давно применяют методы Process Mining для поиска неэффективностей в процессах. Для апробации технологического инструмента мы выбрали процесс кредитования физических лиц, поскольку в нем массовые операции с устоявшейся workflow-системой. К тому же, участники процесса в основном реализуют только функциональность по кредитованию, то есть выполняют монопроцессные роли», - комментирует Максим Сарычев, руководитель бирекции процессного управления, Банк Уралсиб.

«Северсталь» стала первой металлургической компанией, внедрившей технологию Process Mining и реализовавшей такой масштабный проект. Эффекты, полученные по результатам внедрения, превысили затраты, сделав проект окупаемым, а это является главным результатом, подтверждающим целесообразность внедрения», - комментирует Дмитрий Сахно, директор по продажам сырья, закупкам и логистике, «Северсталь».