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Ашихмин Дмитрий
|12.02.2025
|Новым генеральным директором ИТ-компании BSL назначен Алексей Каминский 1
Ашихмин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
|BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
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