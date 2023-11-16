Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
MGI Digital Technology MGI Digital Graphic Technology
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 20, упоминаний - 22
MGI Digital Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|Roxio - MGI Software 13 9
|Konica Minolta 422 3
|Sony 6716 3
|Roxio - RoxioLabs 52 2
|Siemens AG - Siemens Group 2660 2
|Dell EMC 5160 2
|Dell Technologies - Dell Computer 2190 2
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 2
|Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3082 2
|Lenovo Motorola 3558 2
|McKinsey & Company Int 289 2
|Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 94 1
|HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 1
|EA Jamdat 7 1
|NetApp - Network Appliance 663 1
|МегаФон 10529 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3236 1
|Huawei 4481 1
|Meta Platforms - Facebook 4601 1
|Intel Corporation 12750 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4607 1
|Toshiba Corporation 2976 1
|Xerox - Lexmark Int 303 1
|SAS Institute 1077 1
|Yahoo! 3725 1
|Olympus 474 1
|Konica Minolta Business Solutions 68 1
|Google LLC 12568 1
|Nikon 646 1
|Лукьянчук Алексей 2 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 389 1
|Суворов Александр 21 1
|Ebener Stefan - Эбенер Стефан 1 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Wikipedia - Википедия 638 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.