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MGI Digital Technology MGI Digital Graphic Technology

MGI Digital Technology - MGI Digital Graphic Technology

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.11.2023 Konica Minolta Russia и Xin De Cheng подписали соглашение о сотрудничестве 1
09.10.2020 Konica Minolta увеличила долю в MGI Digital Technology 2
17.06.2019 Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект 1
19.07.2018 «Мегафон» научился делать УЗИ через сеть 5G 1
23.11.2016 Konica Minolta начала продажи цифровой системы выборочного лакирования MGI JetVarnish 3DS 2
10.10.2013 Государственный сектор: от Больших данных к Большой аналитике 1
07.02.2002 Roxio завершила поглащение MGI Software 1
06.12.2001 Roxio купит MGI Software 1
04.07.2001 Производители телефонов увлеклись сетевыми играми для мобильников 1
04.07.2001 Nokia, Motorola, Ericsson и Siemens будут совместно разрабатывать платформу мобильных онлайновых игр 1
20.04.2001 Intel Pentium 4 - опережающий время? 1
12.02.2001 Канадская MGI подвела итоги работы в 2000 финансовом году 1
25.12.2000 Канадская MGI Software поставит ПО для цифровых камер Sony 1
16.11.2000 MGI Software отложит размещение акций на $115 млн. 1
11.04.2000 Программы видеоредактирования от MGI Software, возможно, будут предустанавливаться на компьютеры Dell 1
17.03.2000 Sony будет продавать свои цифровые камеры вместе с ПО от MGI 1
06.07.1999 MGI Software и Trans Cosmos инвестируют в Live Picture 1
06.07.1999 Perseus, Trans Cosmos и Encompass инвестируют 10,5 млн долл. в MGI Software 1
21.05.1999 MGI Software покупает производителя ПО для редактирования фотоизображений Live Picture 1

Публикаций - 20, упоминаний - 22

MGI Digital Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Roxio - MGI Software 13 9
Konica Minolta 422 3
Sony 6716 3
Roxio - RoxioLabs 52 2
Siemens AG - Siemens Group 2660 2
Dell EMC 5160 2
Dell Technologies - Dell Computer 2190 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3082 2
Lenovo Motorola 3558 2
McKinsey & Company Int 289 2
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 94 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 1
EA Jamdat 7 1
NetApp - Network Appliance 663 1
МегаФон 10529 1
Amazon Inc - Amazon.com 3236 1
Huawei 4481 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
Intel Corporation 12750 1
AMD - Advanced Micro Devices 4607 1
Toshiba Corporation 2976 1
Xerox - Lexmark Int 303 1
SAS Institute 1077 1
Yahoo! 3725 1
Olympus 474 1
Konica Minolta Business Solutions 68 1
Google LLC 12568 1
Nikon 646 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 2
Trans Cosmos 5 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 2
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 15 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 717 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4917 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1399 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60601 9
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ШПД - NBN - NextGeneration Broadband Network - Сеть ШПД будущего поколения 20 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 373 1
Data Fusion - Слияние данных 98 1
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12003 1
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Сеть передачи данных - Data transmission network 4003 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2388 1
Принтер струйный - Inkjet printer 737 1
Grid Computing - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 74 1
PC game - Fighting - Файтинг - жанр компьютерных игр 119 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 92 1
Konica Minolta - MGI JetVarnish 3DS 3 2
Apache Hadoop 468 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 144 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 1
SPEC CPU benchmarking suite 14 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 1
Konica Minolta XinDeCheng JetTouch ЦПМ 1 1
SiSoftware - SiSoft Sandra 8 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1187 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 1
КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 15 1
Intel Pentium III 782 1
Лукьянчук Алексей 2 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 389 1
Суворов Александр 21 1
Ebener Stefan - Эбенер Стефан 1 1
Канада 5043 4
Россия - РФ - Российская федерация 163792 3
Европа 24874 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18876 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54273 1
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3423 1
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Франция - Французская Республика 8107 1
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IDC - International Data Corporation 4966 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 733 1
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