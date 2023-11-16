Разделы

Бизнес
|

Konica Minolta Russia и Xin De Cheng подписали соглашение о сотрудничестве

Компании Konica Minolta Russia и Xin De Cheng подписали соглашение, на основании которого российский офис Konica Minolta становится официальным эксклюзивным представителем Xin De Cheng в России и странах СНГ.

Российский полиграфический рынок продолжает адаптироваться к сложившейся непростой ситуации. На смену ушедшим из России или приостановившим деятельность компаниям приходят новые игроки.

В последние годы Konica Minolta Russia продавала в России европейское цифровое оборудование JETvarnish для отделки оттисков. Сегодня компания готова предложить рынку новое производительное цифровое оборудование для отделки печатных оттисков.

Специалисты Konica Minolta Russia внимательно изучили предложения на мировом рынке и остановили свой выбор на продукции китайской компании Xin De Cheng, которая производит машины для цифрового облагораживания оттисков.

В частности, возможности модели JetTouch практически повторяют функциональность машин MGI. С помощью JetTouch можно проводить сплошное, выборочное и тактильное лакирование оттисков, а также осуществлять холодное тиснение фольгой, в том числе с возможностью купольной металлизации. Помимо JetTouch, у компании Xin De Cheng есть и другие виды оборудования, которые будут интересны российским полиграфистам — например, цифровая машина для отделки этикеток или машина для цифровой печати по жести.

«У нас накоплен большой опыт в области продаж оборудования для отделки печатной продукции. Спрос на него есть — клиенты к нам обращаются постоянно. Поэтому мы искали достойную альтернативу ушедшим производителям и нашли ее в лице компании Xin De Cheng. Оборудование достойное, результаты его работы, которые мы видим на выставке, отличные, так что скоро будем предлагать это оборудование нашим заказчикам», — отметил Александр Суворов, президент Konica Minolta Russia.

«Наша компания ориентирована на работу как на внутреннем рынке, так и на экспорт. Рынок России для нас очень важен и является стратегическим. Мы очень гордимся, что теперь наш партнер — Konica Minolta Russia. Я уверен, что ее высокая компетентность в области различных аспектов цифровой печати и отделки полиграфической продукции окажется полезной для обеих компаний. Мы нацелены на успех», — уточнил Чжан Тейджин (Zhang Teijun), генеральный директор компании Xin De Cheng.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роскомнадзор запугивает операторов связи гигантскими штрафами за неподключение к «Антифроду». Могут потребоваться крупные вложения

Власти разрешили МТС продать ее единственный зарубежный актив

Китайцы придумали, как закупать «железо» для выпуска передовых чипов вопреки всем санкциям США

Yandex полностью избавляется от «Яндекса». Российские олигархи не хотят видеть в нем иностранцев

General Motors экстренно остановила поездки своих беспилотных автомобилей

Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи

Обзор ноутбука Digma Pro Fortis M: «рабочая лошадка» в офисе и дома

Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы

Показать еще

Наука

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками

Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям
Показать еще