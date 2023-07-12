Konica Minolta Business Solutions Russia и Brotech заключили договор о сотрудничестве

Konica Minolta Business Solution Russia заключила соглашение с китайской компанией Brotech, которая разрабатывает и производит оборудование, предназначенное для послепечатной отделки и облагораживания разных видов этикетки, а также гибкой упаковки.

Brotech была основана в 2004 г. В 2018 г. она сменила название на Brotech Digital Graphics, тем самым подчеркнув свою приверженность цифровым технологиям, которые находят все большее распространение на рынке производства этикетки и гибкой упаковки. Штаб-квартира компании находится в Шэньчжэне. Новый современный завод расположен в городе Чжэньцзян, недалеко от Шанхая.

Модельный ряд Brotech включает как готовые машины, предназначенные для выполнения определенного набора отделочных операций, так и востребованные в России многофункциональные модульные линии, которые могут конфигурироваться по желанию заказчика для решения любых производственных задач. Brotech выпускает оборудование для конвертинга и отделки самоклеящейся, вплавляемой, термоусадочной, противокражной, буклетной этикеток и некоторых других видов этикеточной продукции. Кроме этого, в модельном ряду Brotech есть машины для перемотки и инспекции, а также узкоспециализированное оборудование: например, машины для работы с RFID-этикетками, для склейки рукавной этикетки и др.

Учитывая реалии российского рынка, где активно инсталлируются новые цифровые печатные машины, наиболее интересными представляются машины Brotech CDF и SDF Plus.

CDF — многофункциональная сервоприводная система бюджетного класса, предназначенная для отделки этикетки, отпечатанной на цифровых машинах. Максимальная ширина рулона — 340 или 430 мм. Оснащается ротационной флексосекцией, а также позволяет выполнять холодное тиснение фольгой, сплошное или выборочное лакирование, ротационную или полуротационную высечку продольную резку и намотку на два вала. Возможна установка как УФ-сушек, так и сушек горячим воздухом при работе с лаками и покрытиями на водной основе.

SDF Plus Smart — модульная многофункциональная линия для отделки и облагораживания этикетки. Доступна в трех вариантах ширины — 340, 430 и 530 мм. Может комплектоваться любыми из доступных модулей для решения конкретных задач, стоящих перед заказчиком. На выбор доступны ротационная флексосекция с возможностью ламинации, лакирования и холодного тиснения фольгой; полуротационная флексосекция; станция плоского горячего тиснения фольгой в продольном и поперечном направлении; полуротационная, плоская и лазерная высечка; модули лакирования и ламинации, секции ротационной и плоской трафаретной печати; модуль делам-релам; сушильные устройства разных типов; секция продольной резки с ножами разных типов и некоторые другие опции.

«Konica Minolta Business Solutions Russia делает все возможное для поддержки своих клиентов и оказания им помощи в развитии бизнеса, — сказал руководитель направления «Этикетка и гибкая упаковка» в Konica Minolta Business Solutions Russia Максим Барабанов. — Несмотря на тяжелый 2022 г., российские производители этикетки продемонстрировали рост, и мы видим, что им требуется высокопроизводительное, качественное и эффективное промышленное оборудование, позволяющее выпускать более сложную и дорогую этикетку. Компания Brotech, которая является одним из ведущих китайских производителей оборудования для отделки этикетки, выпускает именно такие решения. Именно ее оборудование Konica Minolta рекомендует своим клиентам, приобретающим цифровые машины для печати этикетки. Российские производители этикетки знают бренд Brotech, оборудование им интересно, и я надеюсь, что уже в ближайшее время мы сможем сообщить о наших первых продажах финишных машин и линий Brotech в России».