Konica Minolta Business Solutions Russia и HRlink подписали соглашение о партнерстве

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик платформы кадрового электронного документооборота HRlink заключили соглашение о партнерстве. Компании нацелены на решение задач клиентов в области автоматизации работы с кадровыми документами и планируют реализовывать совместные проекты для заказчиков.

HRlink помогает бизнесу перейти на безбумажный документооборот, автоматизировать рутинные процессы формирования, согласования и хранения кадровой документации, снизить нагрузку на HR-специалистов. Система кадрового ЭДО HRlink позволяет подписывать онлайн все типы документов в HR, разрешенные законодательством — с любого устройства и всего в несколько кликов. Компании могут полностью отказаться от бумаги в кадровом делопроизводстве. Электронный документооборот обеспечивает экономию средств на расходные материалы и почтовые сервисы, а также исключает риски просрочек и утери бумаг.

Проекты, объединившие в себе продукт HRlink и компетенции Konica Minolta, помогут клиентам использовать лучшие практики в области КЭДО, значительно ускорить процессы в HR и снизить их стоимость за счет отказа от печати и пересылки документов.

«Наше сотрудничество открывает для бизнеса возможность получить наиболее выгодные условия предоставления сервиса кадрового ЭДО и зрелую функциональность, закрывающую основные потребности по автоматизации документооборота с сотрудниками. Мы же, в свою очередь, сможем предлагать свои услуги по внедрению оптимального решения в области электронного кадрового делопроизводства большему количеству клиентов из релевантных сфер деятельности. Уверен, что партнерство с HRlink усилит компетенции обеих сторон и позволит реализовать множество интересных проектов», — сказал Кирилл Чеханков, руководитель отдела ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia.

«Наша партнерская программа нацелена на популяризацию безбумажного HR среди отечественных компаний и развитие российского рынка кадрового ЭДО. Благодаря сотрудничеству с Konica Minolta Business Solutions Russia платформа HRlink станет доступна большему числу крупных корпоративных заказчиков. Их офисная жизнь станет куда комфортнее, а процессы в HR — быстрее и эффективнее», — отметил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.