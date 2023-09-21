Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Документооборот
|

Konica Minolta Business Solutions Russia внедрила кадровый ЭДО на платформе HRlink

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia перешел на кадровый ЭДО на платформе HRlink. Перевод документооборота в электронный формат позволит компании экономить порядка 40% расходов на печать и отправку документов в HR и значительно ускорить кадровое делопроизводство.

Российская платформа кадрового электронного документооборота HRlink позволяет бизнесу перевести в онлайн-формат работу с кадровыми документами: формировать, подписывать и хранить их в цифровом виде. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства, помогает экономить на доставке и хранении документов, а также устраняет риски их потери.

До внедрения решения HRlink Konica Minolta вела традиционный бумажный документооборот в HR. Он требовал не только значительных финансовых вложений, но и временных затрат на доставку бумаг от сотрудников в других регионах: оформленный документ передавали в курьерскую или почтовую доставку. В случае ошибок маршрут приходилось повторять, и процесс мог занять не один день.

Сегодня на платформу HRlink переведены такие кадровые процессы Konica Minolta как оформление отпусков, командировок, подписание различных заявлений и справок внутри системы с помощью ЭП. Всего на кадровый ЭДО перешли 80% сотрудников компании. Это помогло не только оптимизировать документооборот в головном офисе, но и автоматизировать его для специалистов, работающих дистанционно.

Заверять кадровые документы сотрудники могут усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП), которую выпускают дистанционно через личный кабинет пользователя на платформе HRlink. Подписать можно с любого устройства — достаточно ввести код из SMS или электронного письма (по выбору пользователя). Весь процесс и актуальные статусы по каждому заявлению в онлайн-режиме может контролировать кадровый специалист. Также у сотрудников, использующих данную систему, теперь есть постоянный доступ к своим подписанным документам, а любую необходимую им справку они могут получить за считанные минуты.

Внедрение кадрового ЭДО обеспечит Konica Minolta плановую экономию на расходных материалах и логистике по пересылке документов — порядка 40% ежегодно, — а также позволит значительно ускорить кадровые процессы в компании.

«Мы решили войти в число компаний, которые уже перешли на кадровый электронный документооборот и оценили его преимущества. Для этого проанализировали возможности нашего внутреннего портала на базе SharePoint для формирования модуля КЭДО и изучили кадровые системы, представленные сегодня на рынке. HRlink предложил самые выгодные условия сотрудничества, показал наибольшую экспертизу и расширенные возможности системы, а также релевантные кейсы применительно к нашему направлению бизнеса. Сегодня мы не только сами используем платформу КЭДО от HRlink, но и предлагаем ее нашим клиентам как коробочное решение по оцифровке и автоматизации кадровых процессов. Такая практика помогает нам глубже погружаться в технологию и внедрять у заказчиков продукты, полностью соответствующие современным тенденциям», — сказала Татьяна Лунина, HR-директор Konica Minolta Business Solutions Russia.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ФСО дадут 700 миллионов на развитие сети распредцентров органов власти

КАМАЗ хочет избавиться от SAP, но «1С» не спешит на помощь

В России вводят обязательную цифровую маркировку красной икры

В России развернут систему отслеживания БПЛА

«АвтоВАЗ» распрощался с софтом Renault и откатился к «архивным» ИТ-системам

Город-миллионник без предупреждения объявил себя банкротом из-за переезда с софта SAP на Oracle

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HIPER EasyView HS2401: безрамочный монитор начального уровня

Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще