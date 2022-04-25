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Softline помогла ТД «Евротрейдинг» автоматизировать процесс обработки и аналитики документов

Softline завершила проект по внедрению в ТД «Евротрейдинг» российского решения для обработки и аналитики документов Soica. В результате автоматизации ввода документации в учетные системы клиент смог полностью уйти от ее ручной обработки. Это позволило сократить временные затраты, упростить бизнес-процессы, а также снизить риск ошибок из-за влияния человеческого фактора. С помощью нового решения в компании ТД «Евротрейдинг» скорость обработки документов возросла на 30%. Кроме того, в рамках проекта специалисты Softline в течение года будут оказывать техническую поддержку лицензий Soica.

ТД «Евротрейдинг» является российским производителем пластиковых и бетонных систем поверхностного водоотвода под торговой маркой Gidrolica, реализуемых в России, странах СНГ и Европы. Продукция компании выпускается с 2005 г. и применяется при строительстве и обустройстве гражданских и промышленных объектов. Стремясь к постоянному развитию, «ТД «Евротрейдинг» не только активно расширяет ассортимент и увеличивает производственные мощности, но и автоматизирует все большее число бизнес-процессов.

До обращения к поставщику ИТ-решений и услуг Softline большой объем финансовой документации в компании обрабатывался вручную, что требовало больших временных и человеческих ресурсов. К тому же, при заведении документов в архив или систему учета вручную была высока вероятность допущения ошибок. Компании был необходим такой инструмент для автоматизации процесса обработки документации, который позволял бы не только повысить скорость операции, но и предоставить аналитику по обработанным документам, проверить их корректность и комплектность, а также выгрузить данные в «1С». Чтобы выбрать оптимальное решение, специалисты Softline провели для клиента тестирование ряда продуктов, в результате которого было выявлено, что всем требованиям заказчика полностью отвечает платформа Soica – российский продукт компании Soica, входящей в группу компаний Softline. Решение предназначено для автоматизированной обработки документов и включает функции распознавания и роботизации.

В рамках проекта эксперты Softline также организовали для технического специалиста ТД «Евротрейдинг» обучение работе с новым решением, обеспечив учебными материалами для быстрой адаптации к продукту. На протяжении периода обучения инженеры провайдера консультировали клиента по всем возникающим вопросам. Это помогло компании освоить функциональность продукта и настроить ее под себя.

Также для того, чтобы платформа могла идентифицировать разные виды финансовых документов и группировать их по комплектам, команда Softline разработала для клиента 6 различных шаблонов документов.

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Цифровизация

«Внедрив в ТД «Евротрейдинг» решение Soica, мы помогли клиенту решить целый ряд задач. Во-первых, с помощью новой платформы заказчик может контролировать наличие печати/подписи на документах. Теперь бухгалтеру компании не требуется выполнять никаких дополнительных проверок документов, чтобы удостовериться в их надлежащем оформлении. Во-вторых, после анализа документов решение автоматически «разбивает» их по комплектам (группирует их). При этом, помимо корректности заполнения, проверяется и наличие штрих-кодов, обязательность и корректность доверенности на подписанта и т.д. Кроме того, каждому обработанному входящему документу Soica присваивает» наименование, содержащее значимые данные. И далее уже в системе «» автоматически осуществляется поиск конкретного документа исходя из распознанных в нем фактов (данных), создается карточка этого документа и прикрепляется его скан-образ. Таким образом, только 2 документа из 100 требуют корректировки человека – 98% документации обрабатывается решением автоматически», – сказал Виктор Горюнов, CEO Soica.

«Благодаря инновационному продукту Soica и специалистам Softline наша компания практически полностью отказалась от рутинного ручного труда – теперь распознавание и извлечение данных из бумажных документов происходит автоматически, легко и быстро, а вероятность совершения ошибки под влиянием человеческого фактора значительно снизилась. Кроме того, нам больше не требуется организовывать хранение бумажных архивов. А что касается техподдержки со стороны Softline, то любые наши вопросы сопровождались развернутыми и грамотными консультациями и рекомендациями. Это позволило нам интегрировать новый продукт с нашей системой «1С» своими силами всего за один день. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении функционала платформы, а также масштабировании Soica на другие отделы и департаменты. Поэтому с помощью Softline мы планируем разработать дополнительные шаблоны, что даст нам возможность обрабатывать и другую документацию (например, юридическую) и тем самым расширит масштабы использования решения», – отметил Игорь Безнощенко, генеральный директор ТД «Евротрейдинг».

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