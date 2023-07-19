SOICA вошла в контур SL Soft (ГК Softline)

SL Soft (ГК Softline), следуя стратегии по консолидации бизнес-приложений для корпоративных заказчиков, сообщает о расширении портфеля — в контур компании вошел продукт для распознавания и обработки электронных образов документов и изображений SOICA. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

SOICA — российское OCR-решение для автоматизации работы с документами: их обработки, классификации, извлечения информации, проведения анализа данных и их проверки. SOICA — это no-code система, позволяющая реализовать сложные сценарии обработки как отдельных разнообразных документов (от ценников до договоров), так и их комплектов. Благодаря современным алгоритмам, точность распознавания без подключения человека доходит до 95%.

SOICA поддерживает работу с любыми типами документов, поэтому продукт востребован в финансовых и бухгалтерских службах, в юридических департаментах, в сферах логистики, продаж и маркетинга.

«Рынок прикладного ПО активно развивается, параллельно компании активно ищут варианты замещения бизнес-решений. Мы считаем необходимым предлагать нашим клиентам и партнерам комплекс импортонезависимых решений, поэтому консолидируем в SL Soft зрелые российские разработки, — отметил Владислав Полев, директор по развитию SL Soft. — Команда SOICA обладает ценным практическим опытом, и мы рады приветствовать ее в SL Soft. Присоединение данного направления усилит наше предложение в области корпоративных бизнес-приложений».

«Мы убеждены в синергетическом эффекте нашего партнерства с SL Soft, — отметил Виктор Горюнов, директор продукта Soica. — Единое маркетинговое продвижение комплиментарных продуктов даст бизнесу новые возможности развития. Технологии SOICA идеально дополняют многие продукты SL Soft — например, RPA от Robin и линейку “Цитрос”».

SL Soft фокусирует усилия на разработке ПО с высоким уровнем отказоустойчивости и развитии продуктов для цифровой трансформации предприятий. Портфель компании пополняется и на текущий момент включает следующие решения: продукты для управления цифровым контентом «Цитрос» и SOICA, системы управления персоналом «БОСС», платформа роботизации ROBIN, система аналитики неструктурированных данных Preferentum.

«Мы уверены, что для получения максимально быстрого и значимого бизнес-эффекта необходима как можно более гладкая интеграция с различными продуктами SL Soft — чтобы мы могли предложить заказчикам комплекс российских решений, отвечающий их потребностям и задачам», — добавил Виктор Горюнов.

В то же время SOICA планирует развивать собственные решения: в частности, расширить линейку продуктов потоковой обработки, дав возможность клиентам решать более узкопрофильные задачи без излишних затрат. «Мы также рассчитываем побороться за часть корпоративного рынка пользовательских продуктов для распознавания изображений, редактирования PDF и конвертации документов», — отметил Виктор Горюнов.

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ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя около 100 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2022 г. ее оборот достиг 70 690 млн руб. 5300+ сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.

SL Soft создана в 2023 г. Компания объединяет под своим управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Все решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России. Входит в ГК Softline.