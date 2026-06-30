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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кириллова Екатерина

СОБЫТИЯ


30.06.2026 Скорость и контроль: НСЗК наладила бесшовный документооборот 1
04.09.2023 «МТС энтертейнмент» приобретает билетную платформу для организаторов мероприятий Ticketscloud 1
04.09.2023 МТС купила цифровую платформу для организации мероприятий 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кириллова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 25 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15558 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 53 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live 14 2
Газпром - МТС Live Холл 15 1
Кассир.ру - Kassir.ru 31 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 20 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 166 1
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 1
Альфа-Банк 1966 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1496 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24144 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8511 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13835 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61042 2
Оцифровка - Digitization 5139 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64183 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2728 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1406 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12805 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2087 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5950 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6425 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17846 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1256 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35740 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13493 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6175 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29553 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1340 1
Егерев Егор 10 2
Минин Михаил 10 1
Горбунов Александр 55 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47272 2
Россия - РФ - Российская федерация 164574 1
Армения - Республика 2433 1
Беларусь - Белоруссия 6250 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19370 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4447 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1697 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1759 1
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6657 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6671 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3315 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52998 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7004 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3814 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8021 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2347 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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