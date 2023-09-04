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«МТС энтертейнмент» приобретает билетную платформу для организаторов мероприятий Ticketscloud

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что ее дочерняя компания «МТС энтертейнмент» подписала обязывающую документацию о приобретении 85% долей ООО «Тикетсклауд» (платформа Ticketscloud), сервиса полного цикла для организаторов мероприятий. Сделка позволит укрепить позиции МТС на рынке продаж билетов, значительно увеличить долю рынка и продавать более 11 млн билетов на мероприятия ежегодно. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ticketscloud — персональный цифровой помощник для организации мероприятий. Компания создает продукты, позволяющие закрыть весь спектр потребностей организаторов: инструменты аналитики и настройки продаж, автоматическая выгрузка документооборота, облачная касса, приложение для зрителей Vibe с защитой билетов от подделки, приложение для сканирования билетов и управления доступом на мероприятия, платформа для поиска подрядчиков. Выручка Ticketscloud в 2022 г. составила более 200 млн руб.

Ticketscloud может стать R&D-хабом для продуктов «МТС энтертейнмент». Компания будет работать в качестве отдельного направления, подключая организаторов мероприятий к билетным витринам МТС и предлагая им маркетинговые возможности экосистемы. Ticketscloud сохранит свою текущую команду и операционное управление. В проекте остаются и основатели компании — Егор Егерев и Катерина Кириллова.

Компании будут совместно развивать цифровые и мобильные продукты для концертных и театральных организаторов и выходить на новые рынки. В ближайших планах - интеграция программ лояльности МТС в продукты и сервисы Ticketscloud. Клиенты МТС Live получат возможность купить билеты практически на все мероприятия, которые проходят в России. Вместе компании рассчитывают занять более 30% билетного рынка к концу 2023 г.

«Ticketscloud – лучший продукт на рынке. Команда провела огромную работу и смогла показать рост на значительно сократившемся в кризисы рынке. Объединив экспертизу и усилия, мы вместе еще сильнее приблизимся к построению в России культуры развлечений в новых условиях и нашего лидерства в ней», - отметил Михаил Минин, генеральный директор «МТС энтертейнмент».

«В Ticketscloud мы создали технологически продвинутый продукт, который успешно конкурировал с крупными игроками. Но долгосрочные тренды указывают на консолидацию и необходимость сотрудничества с экосистемами. Стратегическое партнерство с МТС дополняет наш продукт их ресурсами и B2C-аудиторией, усиливая нашу конкурентоспособность. Эта синергия позволит предложить рынку лучшее предложение как для организаторов, так и для зрителей», - сказал генеральный директор и основатель Ticketscloud Егор Егерев.

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«МТС энтертейнмент» - дочерняя компания, объединяющая проекты и активы МТС в сфере офлайн-развлечений, в которые входят: билетные сервисы МТС Live и Ticketland, приложение МТС Live App, направление по организации концертных и театральных выступлений, продюсирование мероприятий, первая в России федеральная сеть МТС Live Холл с площадками в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Воронеже и Екатеринбурге.

Ticketscloud – платформа, предоставляющая цифровые решения для организации мероприятий. Компания обеспечивает сопровождение на всех этапах, от планирования до проведения события, обеспечивая весь спектр задач по продаже билетов и организации мероприятий. В ряд продуктов Ticketscloud входят: личный кабинет организатора для автоматизированных решений по организации мероприятий, включая продажи, финансы, аналитику и настройку; платформа для поиска подрядчиков; конверсионный виджет для улучшения эффективности продаж; промо-сайт для быстрого создания событий и запуска рекламных кампаний; облачная касса для быстрого подключения и учета БСО, а также приложение для сканирования билетов и управления доступом на мероприятия.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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