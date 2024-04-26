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Передвижные базовые станции МТС ускорят мобильный интернет к майским праздникам в Москве

ПАО «МТС», цифровая экосистема, расширит в Москве к майским праздникам пропускную способность мобильной сети в местах массовых мероприятий. Чтобы обеспечить абонентов качественной связью и скоростным мобильным интернетом, МТС установила в четырех локациях дополнительные передвижные базовые станции. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Передвижные базовые станции помогают практически в любом месте оперативно расширить емкость мобильной сети связи при кратном росте нагрузки на сеть во время общественных мероприятий и массового наплыва абонентов.

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С 28 апреля по 12 мая 2024 г. – во время выходных, Праздника Весны и Труда и Дня Победы – четыре передвижные базовые станции МТС будут работать в Парке Победы, Парке Горького, на ВДНХ и Воробьевых горах.

«Передвижные базовые станции эффективно берут на себя дополнительный трафик абонентов, позволяя примерно вдвое расширять емкость сети и на треть увеличивать скорость передачи данных в наиболее нагруженных локациях. Благодаря установке дополнительного оборудования жители и гости столицы во время майских праздников и длинных выходных смогут свободно звонить, вести прямые трансляции, обмениваться фото и видео без потери качества в местах отдыха и массовых гуляний», – сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

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