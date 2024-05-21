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МТС улучшила качество связи в торгово-развлекательном центре «Небо» в Солнцево

МТС улучшила качество мобильной связи на территории торгово-развлекательного центра «Небо» в районе Солнцево Западного административного округа Москвы.

ТРЦ «Небо» является самым масштабным межрайонным общественным объектом в районах Солнцево и Ново-Переделкино, где проживают около 220 тыс. человек. Внутри здания с разной этажностью общей площадью более 50 тыс. кв. м. специалисты МТС установили внутреннюю трехсекторную базовую станцию стандартов 2G и 4G.

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Развернутая сеть обеспечивает равномерное и качественное радиопокрытие во всем здании ТРЦ, включая подземную парковку. Благодаря современной сети связи посетители и сотрудники центра могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с на всей территории комплекса.

«В мегаполисе сегодня невозможно представить полноценную жизнь без качественной мобильной связи и интернета. Они нужны всегда и везде, в том числе при посещении торгово-развлекательных центров. При каждом визите посетители проводят в них в среднем от 30 минут до трех часов, – сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. – В современных ТРЦ, которые, как правило, имеют сложную конструкцию и создаются с применением материалов, поглощающих радиосигнал, мы используем эффективную indoor-технологию, которая гарантирует качественную связь даже в самых больших и сложных с точки зрения конструкции зданиях».

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