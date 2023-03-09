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МТС ускорила мобильный интернет в Морозовской детской городской клинической больнице

МТС улучшила мобильную связь в Морозовской детской городской клинической больнице. Установленное оборудование повысило стабильность связи и скорость мобильного интернета в крупнейшей в России и Европе детской больнице.

МТС установила внутреннюю базовую станцию и развернула антенную сеть на территории главного здания больницы – семиэтажного педиатрического корпуса №1 площадью почти 70 тыс. квадратных метров. Установленное оборудование обеспечивает равномерное покрытие 2G и 4G на всех этажах здания и рассчитано на обеспечение связью трех тысяч пользователей. Благодаря indoor-решению скорость мобильного интернета выросла до 100 Мбит/с. Это позволяет сотрудникам оперативно решать многие рабочие задачи через интернет, родителям общаться с детьми, а пациентам пользоваться подходящими по возрасту интернет-сервисами, оставаясь включенными в социальную жизнь.

«Высокоскоростной интернет стал настоящим помощником во многих ситуациях, в том числе в больницах. Он помогает врачам обмениваться профессиональной информацией, родителям быть на видеосвязи с детьми, пациентам – учиться, смотреть любимые фильмы, играть, общаться в соцсетях. Это создает положительный настрой и помогает выздоровлению, – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. – Для пациентов крупных столичных медицинских учреждений, где проходят лечение тысячи пациентов не только из Москвы, но также из других регионов страны, интернет становится основным, а иногда и единственным способом общения с близкими и друзьями и поэтому мы постоянно работаем над улучшением качества связи в московских больницах».

Ранее МТС улучшила качество связи в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, в главном, терапевтическом и детском корпусах и родильном доме ЦКБ.

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