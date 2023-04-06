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МТС улучшила связь на хордовых автомагистралях Москвы

ПАО «МТС», цифровая экосистема, улучшила связь на всех запущенных участках хордового кольца Москвы. На работающих сегментах новых транспортных автомагистралей обеспечено непрерывное покрытие и увеличена средняя скорость мобильного интернета на 30-40% до 110 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компания установила новые базовые станции и перенастроила действующее оборудование, расположенное вдоль четырех новых городских магистралей, которые образуют хордовое кольцо между ТТК и МКАД. Связь обеспечена на полностью введенной в эксплуатацию Северо-Западной хорде, а также на всех открытых для движения участках Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд и Южной рокады.

Общее количество базовых станций, обслуживающих новые магистрали и прилегающие к ним в радиусе нескольких сотен метров объекты, превысило 1500. Установленное и модернизированное оборудование самостоятельно в автоматическом режиме агрегирует все используемые LTE-частоты и при необходимости перенаправляет трафик на соседние базовые станции. Благодаря этому расширяется пропускная способность сети, увеличивается стабильность соединения и скорость интернета на 30-40%.

Средняя скорость мобильного интернета на запущенных участках хордового кольца и прилегающих к ним жилых и коммерческих объектах достигает 110 Мбит/с и даже в час-пик составляет в среднем 35 Мбит/с, что позволяет свободно пользоваться различными интернет-сервисами: слушать аудиокниги и музыку, смотреть видео, пользоваться навигатором и совершать онлайн-покупки без прерывания соединения даже в часы максимальной нагрузки.

«Ежедневно жители Москвы проводят в своем автомобиле в среднем 2 часа 12 минут. Благодаря новым автомагистралям это время заметно сократится, но все же, в силу масштабов столицы, это будут не минуты, а часы, с учетом того, что в среднем автомобилист в Москве проезжает 56 км за пять поездок, – сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. – Мы понимаем важность качественной связи на всей транспортной инфраструктуре города, поэтому постоянно расширяем и улучшаем свою сеть параллельно с ее развитием. Это позволяет нашим абонентам пользоваться интернетом в пути так же легко и свободно, как дома или в любом другом месте города».

Окончание основных работ по перестройке автомобильного движения столицы ожидается к концу 2023 г. Общая протяжённость нового хордового кольца превысит 133 км, что втрое больше ТТК или сопоставимо с МКАД длиной 109 км. На нем будет задействовано более 150 мостов, тоннелей и эстакад. Все новые трассы будут иметь выходы на МКАД, благодаря чему улучшится транспортная связь между 73 районами Москвы с населением более 11 миллионов человек.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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