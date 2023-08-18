МТС обеспечила связью МЦД-3

ПАО «МТС», цифровая экосистема, улучшила связь на открывшемся для регулярного движения на третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3). Новая наземная ветка метро, соединившая подмосковные Зеленоград и Раменское, обеспечила непрерывное покрытие и мобильный интернет на новой линии наземного маршрута метро. Средняя скорость по пути следования варьируется на различных участках 85-километровой дороги от 15 до 20 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К запуску движения по новой линии МЦД, которая проходит через 38 станций Ленинградского и Казанского направлений железной дороги, МТС провела модернизацию мобильной сети и запустила новые базовые станции для обслуживания как самой магистрали, так и близлежащих населенных пунктов, пересадок на станции метро, МЦК и пригородные поезда.

За последний год МТС увеличила количество базовых станций только в стандарте LTE вдоль «Ленинградско-Казанского» диаметра более чем на 20%. Это позволяет и жителям Московской области, вблизи которых проходит новая линия наземного метро, и пассажирам новой линии свободно общаться в пути в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы, оплачивать покупки и решать другие задачи через интернет. До конца 2023 г. компания планирует построить дополнительные 4G базовые станции и перевести часть оборудованиях из стандарта 3G под нужды более востребованного стандарта LTE.

«Новый диаметр значительно улучшает транспортное обслуживание для миллионов жителей подмосковных городов и районов Москвы, для которых время ежедневных поездок на работы и обратно сокращается практически в два раза. Мы со своей стороны заботимся о том, чтобы на новых дорогах сразу же с момента их запуска была доступна качественная связь и люди могли свободно общаться и выполнять все привычные действия через интернет», – сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.