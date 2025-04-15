МТС построила для базовых станций отель, готовясь к 5G

МТС реализовала на действующей коммерческой сети в Москве концепцию централизованного управления радиосетью, которая в будущем будет использоваться в сетях 5G, а сегодня дает возможность обойтись меньшим количеством оборудования, сократить энергопотребление, улучшить внешний вид антенных опор в столице и оказывать другим операторам связи услуги по аренде инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС в рамках пилотного проекта в Москве разместила блоки управления базовыми станциями (BBU) не на антенных мачтах и опорах, как в случае с традиционной распределенной радиосетью, а централизованно – в так называемом BTS-отеле в здании автоматической телефонной станции (АТС), удаленно подключив BBU к радиомодулям на десяти вышках через транспортную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС).

Централизованная архитектура сети радиодоступа будет задействована в сетях 5G и 6G – с обработкой радиоданных в виртуальном режиме на серверах, установленных в охраняемых и защищенных местах, к которым через скоростные оптические каналы можно подключать большое количество радиоблоков с антеннами. Такая организация ускоряет строительство и модернизацию сети, повышает эффективность и надежность ее работы, позволяет унифицировать и сократить парк оборудования.

МТС запустила свой первый BTS-отель на базе АТС в центре Москвы в Столярном переулке, где всего три блока BBU вместо прежних десяти обслуживают десять ближайших базовых станций. При дальнейшем развертывании новой архитектуры аналогичная пропорция в экономии оборудования сохранится, что позволит операторам связи сократить потребность в блоках управления базовыми станциями на 70% и полностью отказаться от радиорелейных линий.

После 2025 г. МТС намерена масштабировать пилотный проект – начать строительство централизованной сети радиодоступа в пределах Садового кольца на базе нескольких опорных АТС. В дальнейшем, в зависимости от результатов пилота, планируется расширить сеть BTS-отелей и полностью перейти на новую архитектуру внутри Третьего транспортного кольца. Проект предусматривает возможность предоставления услуг по размещению оборудования в BTS-отелях и аренде ВОЛС другим операторам связи.

«МТС как лидер российской телеком-отрасли создает основу для сетей будущего в одном из крупнейших и красивых городов мира. Уже сегодня при высокой плотности расположения базовых станций в столице мы в разы сокращаем использование оборудования и потребление электроэнергии, улучшаем эстетику опор двойного назначения, оптимизируем инвестиционные и операционные затраты на строительство и обслуживание сети радиодоступа. С развертыванием первых сетей 5G мы сможем легко заменять проприетарные блоки управления базовыми станциями в BTS-отелях на универсальные серверы и полностью виртуализировать управление радиосетью», -– отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

«МТС в лице своей 100% «дочки» – компании МГТС – обладает в Москве уникальным инфраструктурным активом – более чем 60 опорными АТС, которые связаны разветвленной скоростной сетью ВОЛС. У МГТС есть все компетенции и ресурсы, чтобы выступить на столичном телеком-рынке единым окном – организовывать на базе АТС BTS-отели для размещения оборудования связи и предоставлять в аренду транспортные каналы для подключения базовых станций», -– сказал Медведев.

В конце 2024 г. в городе Куровское Московской области МТС развернула облачную инфраструктуру управления базовыми станциями на основе концепции OpenRAN. Здесь расположенные на десяти площадках базовые станции отечественного производства от компании «Иртея» подключены через ВОЛС к удаленным серверам, где происходит обработка, маршрутизация данных и управление радиоресурсами.