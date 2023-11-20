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МТС обеспечила мобильной связью птицеводческий селекционный центр «Смена»

МТС обеспечила голосовой связью и скоростным мобильным интернетом первый в России селекционно-генетический центр птицеводства «Смена» в Сергиево-Посадском городском округе Московской области.

Недавно открывшийся на базе Федерального научного центра «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» РАН селекционно-генетический центр полного цикла «Смена» призван полностью обеспечить Россию отечественной племенной бройлерной продукцией.

Из санитарных соображений корпуса предприятия возведены в полях и лесах на значительном удалении от населенных пунктов – в местах, где ранее сплошное покрытие сигналом мобильной связи не требовалось.

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После установки базовой станции от МТС инкубаторий обеспечен мобильной связью и мобильным интернетом на скорости до 127 Мбит/с. В 2024 г. МТС расширит покрытие на территории комплекса, а также модернизирует сеть связи в ближайших населенных пунктах.

«Обеспечение качественными телеком-услугами жителей и предприятий Московского региона является для нас приоритетом. Современный селекционно-генетический центр «Смена» расположен в месте, где до недавнего момента не было доступа к мобильной связи, и мы сделали все необходимое, чтобы к его запуску наша сеть работала так же четко, как и высокотехнологическое оборудование самого предприятия», – сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

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