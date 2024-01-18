МТС отключила сеть 3G в диапазоне 2100 МГц внутри ЦКАД, ускорив интернет в Московском регионе на 30%

МТС завершила к концу 2023 г. перевод (рефарминг) всех базовых станций 3G диапазона 2100 МГц (UMTS 2100) в стандарт LTE в пределах Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) Московского региона. Благодаря реализации этого проекта скорость мобильного интернета и емкость сети на обширных территориях Москвы и области увеличилась в среднем на 30%. На остальной территории региона компания полностью отключит сеть UMTS 2100 с 2025 г.

В 2023 г. МТС ускорила работы по рефармингу UMTS 2100 в Московском регионе, которые начались в 2020 г. В столице, включая Новую Москву, а также в области внутри ЦКАД, доля базовых станций LTE 2100, полностью переведенных из UMTS, составила в конце 2023 г. 99% по сравнению с 78% годом ранее. Всего в столичном регионе в прошедшем году в стандарт LTE 2100 было переведено более 930 площадок, а доля базовых станций 4G, работавших ранее в 3G, увеличилась к концу 2023 г. до 84% с 75%.

В течение 2023 г. МТС перевела в стандарт LTE практически все базовые станции UMTS 2100 на юго-востоке Москвы, в Зеленограде, Электростали, Павловском Посаде, Коломне, Домодедово, Ступино, Ногинске, Истре и на большинстве участков ЦКАД. Завершение рефарминга на ряде площадок обеспечил ковровое покрытие LTE 2100 в Москве и всех населенных территорий области в пределах ЦКАД.

«Мы завершили важный и ответственный проект по рефармингу частот UMTS 2100 внутри ЦКАД. Теперь практически все базовые станции 3G этого диапазона на обширных территориях переведены в современный стандарт LTE, что дало миллионам наших абонентов прирост скорости интернета и емкости сети почти не треть. МТС продолжит работы по рефармингу диапазона 2100 МГц, чтобы с 2025 г. полностью перевести оставшиеся локации по всей Московской области в 4G, — отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

«При этом клиенты МТС со старыми 3G устройствами, не поддерживающими LTE, не останутся без связи. Они продолжат пользоваться голосовыми и дата-сервисами в другом диапазоне — UMTS 900 МГц, охват которого превышает UMTS 2100. За последние два года мы существенно расширили покрытие UMTS 900, что сделало рефарминг абсолютно незаметным для абонентов», — сказал Медведев.

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Среди абонентской базы МТС проникновение устройств 4G в Московском регионе в конце 2023 г. достигло 76%, а доля 3G-устройств без поддержки LTE составила менее 2%.

Рефарминг UMTS 2100 дает ряд преимуществ: кроме увеличения скорости передачи данных и емкости сети, улучшается покрытие на местности и проникновение сигнала внутрь зданий — базовая станция LTE на частоте 2100 МГц имеет больший радиус действия, чем в LTE 2600 МГц. Увеличение зоны LTE-покрытия также расширяет доступ абонентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE.

С 2018 г. МТС развернула сети LTE 2100 в 49 регионах России, а в 2024 г. планирует начать работы по рефармингу UMTS 2100 еще как минимум в 11 регионах.