МТС обеспечила связью рыбный мегарынок «Москва — на волне»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила мобильной связью первый в столице рыбный рынок, который открылся в конце ноября в районе Косино-Ухтомский Москвы. Благодаря современной сети связи посетители и работники рынка могут свободно пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На территории торгово-развлекательного центра «Город Косино», в котором расположился двухэтажный специализированный рыбный мегарынок, МТС установила внутреннюю базовую станцию LTE, подключенную к 155 специальным внутренним радиоантеннам. Установка современного телекоммуникационного оборудования обеспечивает равномерное и качественное покрытие на торговых и производственных территориях нового рынка и всего комплекса.

Проведенные работы позволили увеличить скорость мобильного интернета на площади порядка 130 тыс. кв. метров и улучшить голосовую связь благодаря технологии передачи голоса по интернету VoLTE (Voice over Internet), которая обеспечивает мгновенное соединение, чистый звук и позволяет пользоваться интернет-сервисами во время разговора по телефону.

«Крупные торговые центры являются сложными объектами для организации систем связи. В них, как правило, много перегородок и переходов. Работающая на территории нового столичного рынка внутренняя базовая станция обеспечивает качественную работу мобильных сервисов. Посетители могут свободно обмениваться фото и видео в мессенджерах и звонить, чтобы проконсультироваться с близкими по покупкам, а сотрудники – использовать интернет для проведения кассовых операций», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.