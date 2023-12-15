Разделы

Телеком Проводная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС запустит технологию XGS-PON для сверхскоростного домашнего интернета

МТС провела на своей магистральной сети в Москве успешные предкоммерческие тесты технологии фиксированного интернета XGS-PON со скоростью передачи данных до 10 Гбит/c, что в десять раз выше нынешних скоростей домашнего интернета в России. Испытание оборудования на узле связи в Москве подтвердило техническую готовность МТС подключать в 2024 г. к сверхбыстрому интернету квартиры в новых жилых комплексах при наличии договоренности с застройщиками.

XGS-PON – одна из самых современных технологий доступа в интернет по оптоволокну со скоростью передачи данных до 10 Гбит/c для каждого абонента, что в 10 раз выше, чем в сетях с использованием актуальной технологии – GPON. XGS-PON позволит подключать к оптической сети современные роутеры стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) с беспроводным соединением на скорости от 5 до 10 Гбит/с.

В сети XGS-PON файл с фильмом в UHD-качестве объемом 8 ГБ скачивается за 20-25 секунд вне зависимости от количества используемых сервисов и гаджетов в квартире. Такая пропускная способность актуальна для пользователей, чьи профессии и увлечения связаны с ИТ-технологиями и обработкой цифрового контента: видеомонтажерам и звукорежиссерам, архитекторам и дизайнерам, аналитикам больших данных, а также техногикам: стримерам, геймерам или семьям, где используют большое количество гаджетов и умных устройств.

Для тестирования технологии XGS-PON МТС установила на одном из узлов магистральной волоконно-оптической сети в Москве терминалы XGS-PON OLT (Optical Line Terminal), что позволило кратно повысить пропускную способность транспортного узла. На стороне абонента испытывались терминалы XGS PON ONT (Optical Network Terminal). Оборудование, подключенное к транспортной сети, продемонстрировало бесперебойную передачу данных на скорости до 10 Гбит/c в восходящем и нисходящем потоках.

Сергей Щербаков, ICL Services — как обучали ИИ, чтобы предотвратить кражи из магазинов
Цифровизация

«Ежегодно поток информации в рунете увеличивается в среднем на 20%. Большая часть трафика – 65-70% – приходится на видеостриминг и компьютерные игры. По нашим прогнозам, гигабитный домашний интернет станет необходимым минимумом уже в ближайшие два года, а скорости доступа до 10 Гбит/с с использованием технологии XGS-PON будут востребованы в ближайшие пять лет. Чтобы удовлетворять растущие запросы абонентов, МТС планирует со следующего года подключать к линии XGS-PON жилые комплексы Москвы. Для коммерциализации технологии мы ведем переговоры с застройщиками», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

«Уже в следующем году технология XGS-PON позволит пользователям в Москве одновременно подключать большое количество устройств и сервисов, генерирующих большой объем трафика – например, видеостриминг в 8K-качестве, онлайн-игры и обучение с AR и VR, а также соединять гаджеты в единую умную сеть. Это технологический прорыв, который через несколько лет придет в каждый современный дом», – сказал Медведев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От санкций к инновациям: как меняется рынок мобильных приложений

Интернет в России подорожает. Страну ждет взрывной рост цен на доступ в Сеть без видимых причин

Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита

Из Минцифры ушел замминистра - главный связист

Как осуществлять техподдержку после ухода западных вендоров? Опыт «Мобиус Технологии»

В России в 130 раз выросла стоимость телеком-лицензий

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще