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МТС разогнала интернет в инновационном кластере «Ломоносов» МГУ

АО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила мобильным и фиксированным интернетом инновационный кластер «Ломоносов». Резиденты научно-технологического комплекса могут пользоваться гигабитным фиксированным интернетом и высокоскоростным мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Многофункциональный кластер «Ломоносов» является ключевым объектом Инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы». Корпус площадью 65 тыс. кв. м состоит из стилобатной части сложной конфигурации и 10-этажного верха, обшитого стеклянными фасадами.

Для покрытия здания кластера сетью мобильной связи технические специалисты МТС применили indoor‑технологию. Установленное современное оборудование с поддержкой стандарта LTE позволяет пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости и звонить, в том числе, с использованием технологии VoLTE (передача голоса через интернет), которая дает возможность одновременно разговаривать и пользоваться интернетом. Мобильная связь и интернет доступны на всех этажах и подземной парковке здания.

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Помимо мобильной связи МТС провела в здании кластера волоконно-оптическую сеть по технологии GPON, которая предоставляет доступ к широкополосному интернету на гарантированной скорости до одного гигабита в секунду для каждого пользователя.

«Очевидно, что для организации полноценной работы крупного научного центра, каким является московский кластер «Ломоносов», как воздух нужна современная цифровая инфраструктура. Чтобы обеспечить ученых и разработчиков высокоскоростным мобильным и фиксированным интернетом, а также качественной голосовой связью, мы применили лучшие технологии, доступные в Москве на сегодняшний день. Благодаря им резиденты и гости кластера могут свободно вести прямые трансляции, общаться на видеоконференциях, обмениваться информацией с различных интернет-устройств, одновременно использовать в сети большое количество гаджетов без потери качества передачи данных», — сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

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