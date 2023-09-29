Разделы

Телеком Навигация
|

В «Яндекс картах» появился новый маршрут водного транспорта Москвы

Второй регулярный водный маршрут Печатники — ЗИЛ появился в «Яндекс картах» и учитывается при планировании поездок. Карты могут предложить поехать на водном транспорте с пересадкой на метро или автобус, если так быстрее добраться до нужного места.

На карте уже отображается шесть новых причалов: ЗИЛ, Автозаводский мост, Кленовый бульвар, Южный речной вокзал, Нагатинский Затон и Печатники. Нажав на любой, можно посмотреть расписание судов.

Кроме того, за движением водного транспорта можно следить в реальном времени. Достаточно включить режим «Транспорт», чтобы увидеть, где идут суда и через сколько они будут у причала.

«Яндекс карты» — приложение к городу, которое отвечает на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В «Картах» можно узнать актуальное расписание общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Кроме того, прямо в приложении можно записываться в салоны красоты, бронировать столики в ресторанах и решать другие повседневные задачи. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуется 90 млн человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» выпустил «Карты» и «Навигатор» для мест, где глушат GPS

Microsoft и Amazon готовят бесплатного «убийцу» Google Maps

Вышло грандиозное обновление «Яндекс.Навигатора» с защитой от плохих дорог

Рогозин призвал отключить в России GPS. Пусть «учат матчасть и карты»

МТС купила «Навител» за 690 миллионов

Московские таксисты заявили о проблемах с GPS. Сигнал могут глушить из-за дронов

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

Показать еще

Наука

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников
Показать еще