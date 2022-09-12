Минцифры подвело итоги работы цифровых сервисов на выборах 2022 года

Минцифры России и ЦИК России подвели итоги применения цифровых сервисов в рамках Единого дня голосования. В 22:00 по московскому времени ключ шифрования результатов онлайн-голосования собрали и приступили к расшифровке результатов.

В 2022 г. система ДЭГ на выборах различного уровня применялась в семи регионах: Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях, а также на муниципальных выборах в Москве с использованием московской платформы. Проголосовали более 86% граждан, зарегистрированных для участия в ДЭГ.

Электронное голосование было доступно на специальном портале с 9 по 11 сентября. Всего в списки участников дистанционного электронного голосования было включено более 110 тыс. избирателей, подавших соответствующее заявление через портал госуслуг. Свыше 95 тыс. из них проголосовали.

Новые возможности системы позволили впервые провести голосование с учетом разных часовых поясов (Калининградская область — GMT+2, Томская — GMT+7), а также принять участие в ДЭГ, даже если в субъекте проводятся только муниципальные выборы (ранее ДЭГ применялся только на совмещенных выборах).

Использование системы «Мобильный избиратель» на прошедших выборах позволило избирателям проголосовать на удобном избирательном участке по месту фактического нахождения, а не по месту постоянной или временной регистрации. Более 113 тыс. граждан через «Госуслуги» смогли воспользоваться данным сервисом.

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Граждане, которые по состоянию здоровья не имели возможности посетить избирательный участок, смогли воспользоваться сервисом на «Госуслугах» и подать заявление о голосовании на дому, всего было подано 1,8 тыс. заявлений.

Минцифры России совместно с Роскомнадзором, регионами и операторами связи обеспечили устойчивое, бесперебойное и безопасное функционирование инфраструктуры связи, предназначенной для работы избирательных комиссий всех уровней, функционирования ГАС «Выборы» и проведения ДЭГ, отмечают в министерстве.