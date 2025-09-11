Разделы

Почти 2 млн россиян на «Госуслугах» выбрали удобный способ голосования

На «Госуслугах» завершился прием заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и на выбор удобного избирательного участка. Сервисами воспользовались суммарно почти два млн россиян. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сколько заявлений подано и учтено

1,7 млн — на участие в ДЭГ.

289 тыс. — на выбор избирательного участка.

В каких регионах можно было выбрать способ голосования

В 24 регионах применяют ДЭГ.

В 36 регионах доступен сервис «Мобильный избиратель».

Где больше всего заявлений на ДЭГ

Свердловская область — 259,6 тыс.

Ростовская область — 258,1 тыс.

Чувашия — 198,7 тыс.

Пермский край — 174,9 тыс.

Челябинская область — 144,1 тыс.

Где чаще всего пользовались сервисом «Мобильный избиратель»

Краснодарский край — 35,6 тыс.

Татарстан — 28,3 тыс.

Новосибирская область — 28,1 тыс.

Свердловская область — 24,5 тыс.

Иркутская область — 22,2 тыс.

Более 17,7 тыс. россиян планируют выбирать глав своих субъектов на специальных избирательных участках в Москве.

Те, кто не выбрал дистанционный формат голосования или избирательный участок по месту нахождения, смогут проголосовать на своем избирательном участке в период с 12 по 14 сентября в зависимости от того, сколько дней продлится голосование на соответствующих выборах. Узнать его адрес и дату первого дня голосования в регионе можно в личном кабинете избирателя на «Госуслугах».

