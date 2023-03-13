Завершена интеграция «ЭРА-ГЛОНАСС» со всеми действующими «Системами-112»

Завершена интеграция «ЭРА-ГЛОНАСС» со всеми действующими «Системами-112». Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС».

Экстренные вызовы автомобилистов в 85 российских регионах автоматически передаются через госинформсистему «ЭРА-ГЛОНАСС» в службы спасения «112», что является важным шагом для повышения безопасности миллионов участников дорожного движения и снижения аварийности на дорогах. Завершение интеграции стало возможным после ввода в эксплуатацию «Системы-112» в Смоленской области в феврале этого года. Ранее информационное взаимодействие «ЭРА-ГЛОНАСС» было обеспечено с 84 региональными службами спасения. Подобное сопряжение систем будет выполнено в новых регионах России, запуск «112» в которых запланирован до конца 2025 г.

С помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» службы спасения в среднем за 19 секунд получают информацию о ДТП, включающую точные координаты, и могут быстрее находить машины, которые после аварии зачастую оказываются вне зоны прямой видимости и за пределами автомобильных дорог. Дополнительные данные о транспортном средстве (категория, вид используемого топлива, характер повреждения) позволяют заранее спланировать организацию и проведение спасательных работ с учетом прогнозного количества пострадавших.

Заместитель министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Баканов отметил: «Успешное завершение интеграции «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Систем 112» 85 регионов России – это важнейший шаг для сохранения жизни и здоровья людей на автомобильных дорогах. Для этого потребовалась скоординированная работа нескольких федеральных органов власти — МВД, МЧС, Минцифры и Минтранса России. Это позволяет существенно сократить время с момента вызова до момента оказания помощи экстренными оперативными службами. Статистика штатной эксплуатации работы «ЭРА ГЛОНАСС» доказывает, что система — это эффективный механизм повышения безопасности на наших дорогах за счет применения современных цифровых технологий спутниковой навигации, беспроводной связи, информационных систем, микроэлектроники».

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, 53% автоматических вызовов при тяжелых авариях, когда пострадавшие не смогли вызвать помощь самостоятельно, поступили с территорий, удаленных от крупных населенных пунктов более чем на 30 км. «Так, «ЭРА-ГЛОНАСС» исключает риск отсутствия свидетелей или попутных транспортных средств. Более того, в 92% тяжелых ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» стала единственным каналом информирования экстренных служб. Анализ вызовов, переданных в «Системы-112», показал, что шанс наличия свидетелей аварий выше только в городах-миллионниках, например, в Москве это порядка 50%, но уже в Московской области только 3% сообщений поступили от очевидцев ранее, чем через госинформсистему», — отметил Алексей Райкевич.

Подавляющее количество сообщений — 80%, которые потребовали реагирования спасателей, поступают в «ЭРА-ГЛОНАСС» в автоматическом режиме. Устройство вызова экстренных оперативных служб при тяжелой аварии — сильный удар или переворот автомобиля — без участия человека инициирует экстренный вызов и передает данные в госинформсистему. Практика показывает, что в таких ситуациях водители и пассажиры в состоянии шока не могут сообщить о произошедшем и своем местоположении. Даже при незначительных ДТП вещи разлетаются по салону автомобиля, пострадавшие не могут найти, дотянуться и воспользоваться мобильным телефоном.

В феврале при массовом ДТП на федеральной трассе «Нева» в Новгородской области «ЭРА-ГЛОНАСС» получила восемь автоматических вызовов, что говорит о тяжести аварий. Несколько автомобилистов с помощью кнопки SOS сообщили, что стали свидетелями происшествия и находятся в огромном заторе.

Также в минувшем месяце с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» была своевременно оказана помощь участникам ДТП в Мордовии. На трассе Саранск-Рузаевка столкнулись сразу три автомобиля, когда водитель одной из машин выехал на встречную полосу. Экстренные службы получили сообщение об аварии с точными координатами автомобилей и оперативно вызволили заблокированного в одной из машин водителя.

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В Ставропольском крае спасатели Минераловодского Центра по чрезвычайным ситуациям прибыли на место аварии после сообщения от «ЭРА-ГЛОНАСС» и оказали помощь водителю LADA Vesta, который не справился с управлением и врезался в тросовое ограждение на 331 километре федеральной автодороги «Кавказ».

Достоверные данные от «ЭРА-ГЛОНАСС» помогли башкирским спасателям оперативно прибыть на место аварии на трассе М-5 между Белебеем и поселком Серафимоский, где «Газель» вылетела с трассы. Водитель, к счастью, не получил серьёзных травм.

Другой экстренный вызов через «ЭРА-ГЛОНАСС» помог полицейским спасти водителя и пассажиров из «снежного плена» в Костромской области на трассе Галич-Орехово-Буй. Скорость реагирования в этом случае была особенно важна, учитывая суровую морозную погоду.

Устройство вызова экстренных оперативных служб, подключенное к «ЭРА-ГЛОНАСС», с 2017 г. является обязательной частью конструкций новых транспортных средств. Кнопка SOS устанавливается также на ввозимые в Россию машины.

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Сегодня к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 9,2 млн автомобилей. Свыше 280 тыс. экстренных вызовов потребовали реагирования экстренных служб и оказания помощи пострадавшим. Только с начала 2023 г. система приняла более 2,3 млн вызовов автомобилистов и передала в службы спасения «112» свыше 15 тыс. подтвержденных тревожных сообщений.