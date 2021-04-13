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«Светец» обеспечит техническое сопровождение системы-112 Орловской области

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Светец интегро» заключила контракт на техническое сопровождение системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» с ГКУ Орловской области «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы».

Техническое сопровождение систем вызова экстренных служб имеет такие особенности, как высокий уровень SLA, четкое разделение инцидентов по приоритетности и круглосуточный доступ пользователей к службе технической поддержки, в том числе, через многофункциональный сервис-деск, включающий цифровой портал.

Функционал системы-112 Орловской области реализован на программном обеспечении (ПО) компании «Светец», которая имеет многолетний опыт не только разработки и внедрения, но и поддержки технологически сложных систем.

«Время реакции и время решения инцидентов в системе-112 критически важны. – Говорит генеральный директор ООО «Светец интегро» Денис Рубинский. – Необходимые обновления программного обеспечения со стороны разработчика повышают устойчивость и надежность системы. Слаженная работа команды, состоящей из наших инженеров и технических специалистов со стороны заказчика, позволяет нам обеспечивать отказоустойчивость системы и успешно решать задачи, нацеленные на бесперебойное доведение вызовов от населения до экстренных оперативных служб».

По словам руководителя проектов ООО «Светец интегро» Ирины Беляевой, общее количество вызовов, принятых и обработанных системой-112 Орловской области в 2020 году, составило более 377 тысяч. Из них более 20 тысяч вызовов были направлены для реагирования в службу полиции, в скорую медицинскую помощь – порядка 54 тысяч. Количество вызовов, направленных для реагирования в службу пожарной охраны, составило порядка 10 тысяч. Комплексное реагирование было организовано для более чем 12 тысяч происшествий. Операторами центра обработки вызовов оказано 76,5 тысяч консультаций.

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